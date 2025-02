Pedro Sánchez tilda de "peligro público" a la derecha y se erige en el símbolo del "lado correcto de la historia"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado en Valencia contra el PP y sus líderes regionales, a los que ha calificado de "peligro público", y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, al que ha vuelto a convertir en objeto de mofa a través del repetido sobrenombre de 'no soy presidente porque no quiero'. En este fin de semana de Congresos Regionales socialistas -el sábado en el de la Comunidad Valenciana y el domingo en Madrid-, Sánchez ha optado por vender de nuevo como éxito de su Ejecutivo una supuesta bonanza económica, pero ha obviado un asunto clave en su visita al PSPV (Partido Socialista del País Valenciano): las víctimas de la Dana del pasado noviembre, a las que no ha mencionado en nigún momento.

Sin embargo, la intervención del líder socialista ha comenzado con gritos al unísono de "Mazón dimisión" por parte de los militantes. Sánchez ha cargado durante varios minutos contra el president de la Generalitat Valenciana, al que ha culpado en exclusiva de la gestión y con el que ha utilizado un discurso en clave electoral en el que ha obviado la dureza de la catástrofe. Según el presidente del Gobierno de España, su compañería Diana Morant —secretaria general del PSPV— lo habría hecho mucho mejor que el actual mandatario regional del Partido Popular, al que ha alentado a irse "a su casa". En esta línea, el madrileño ha confirmado que su Gobierno dará ahora todas los rescursos que sean necesarios, intentando contraponerse a ese "si necesitan ayuda, que la pidan".

El presidente ha criticado la "poca conciencia" de Mazón sobre la "emergencia climática", debido a que eliminó varias políticas verdes. Ha apuntado a la ley ómnibus en la que trabajó la Generalitat Valenciana, que, entre otras iniciativas, modificó la prohibición de construir hoteles a menos de 500 metros de la costa y lo redujo hasta los 200 metros. También ha recordado que fue el popular quien decidió eliminar la Unidad de Emergencias de Valencia. Además, ha calificado de "vergüenza" y "banalización" el hecho de que Vox presida la comisión de investigación de la dana, ya que el objetivo debería ser "investigar las responsabilidades y alumbrar respuestas nuevas a futuras danas ante la emergencia climática".

En su opinión, "ser socialista es estar del lado correcto de la historia" y ha presentado a su formación como la abanderada de la defensa de la democracia, de la justicia social, de la sostenibilidad, de la paz y de la verdad "frente a tanto bulo y desinformación", a pesar de que tanto su esposa, su hermano y varios miembros de su Ejecutivo estén bajo investigación. "En 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista, como hicimos el pasado 23 de julio (de 2023). Tendrán al hombre más rico del mundo con ellos, podrán poner en marcha los algoritmos trucados para expandir su desinformación, sus bulos y su fango. Pero nosotros vamos a pedir la confianza de la gente con su voto para frenar a la ultraderecha y garantizar el progreso social", ha concluido.

Ninguna palabra a las víctimas de la dana

En su intervención en Valencia, el presidente del Gobierno ha evitado referirse a las víctimas de la dana. Aún siguen desaparecidas tres personas de la catástrofe del pasado 29 de octubre -Francisco Ruiz, de 64 años; Francisco Javier Vicente de 56 años y Elisabet Gil, de 38 años-, pero Sánchez no les ha dedicado ninguna palabra ni a ellos ni a los 224 fallecidos. Sí lo ha hecho, no obstante, a las víctimas del conflicto entre la banda terrorista Hamás e Israel: "No se puede vanalizar el asesinato masivo de los palestinos en Gaza para tratar 'su imcompentencia' durante las horas de la dana", ha reprendido Sánchez contra Carlos Mazón.

Como ha hecho en los últimos congresos regionales del PSOE, Sánchez ha vuelto a presumir de un "éxito económico y social" de España pese a una "ola reaccionaria" que, según ha denunciado, "está tomando posiciones en gobiernos muy importantes" en el resto del mundo. Ante esta nuevo corriente incipiente, el presidente ha destacado las propuestas socialistas como única alternativa. Para ello, Sánchez ha llevado a cabo un plan, el de colocar a sus ministros como líderes autonómicos para tener un mayor control del partido. Así, en Valencia ha impulsado la candidatura de Diana Morant, —ministra de Ciencia, Innovación y Universidades— que se presentaba este sábado ante los suyos para competir electoralmente contra lo que ha denominado una "coalición negacionista", la del PP con Vox, en lo que considera "un auténtico peligro para las personas".

Además, en su intervención, Sánchez se ha mofado una vez más del líder del principal partido de la oposición, el gallego Núñez Feijóo, al que se ha vuelto a referir como "el autor de 'no soy presidente porque no quiero'". Critica que ahora vaya a votar a favor del nuevo decreto, que entre otras medidas incluye la revalorización de las pensiones, cuando el voto del PP en esta ocasión no es decisivo porque "el Gobierno tiene ya la mayoría parlamentaria para sacarlo adelante", presume. No obstante, esa mayoría no le sirvió de nada en las pasadas votaciones cuando Junts votó 'no' y el Ejecutivo perdió la votación de dos de sus tres decretos.