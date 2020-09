Pedro Sánchez, sobre los Presupuestos: "Es inimaginable que no encuentre el apoyo de una mayoría"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado sobre los Presupuestos Generales del Estado que "es inimaginable que no encuentre el apoyo de una mayoría en el Congreso de los Diputados". Así lo ha indicado en una entrevista realizada en 'La hora de La 1', el magacine matinal que este lunes ha estrenado TVE.

"No me pongo en esta situación, creo que es inimaginable el que unos Presupuestos, que es la principal arma, el principal instrumento que tienes para poder recuperar económicamente nuestro país, para poder garantizar la cohesión social no encuentre el apoyo de una mayoría en el Congreso de los Diputados", ha relatado en concreto el presidente del Gobierno.

Respecto a esa posibilidad de sacar adelante unas nuevas Cuentas públicas, Sánchez ha detallado que espera tenerlas "para finales de año". Y ha vuelto a insistir en que "me gustaría que los Presupuestos Generales del Estado saliesen porque son urgentes y que tengan el máximo acuerdo posible"

Además, ha llamado al resto de formaciones para "tener un nuevo clima político en aras de la unidad, del entendimiento". Y es que no sólo pretender acordar unos nuevos Presupuestos, el objetivo del Gobierno, en palabras del líder del mismo, es "robustecer nuestras instituciones públicas", en referencia a la renovación del CGPJ, el Consejo de Administración de RTVE o, entre otras, la figura del Defensor del Pueblo.

Confirma que Casado se comprometió a renovar las instituciones

El presidente del Gobierno ha confirmado la información adelantada este lunes por El País en la que se aseguraba que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se comprometió "prácticamente al 99%" con la renovación de las instituciones el pasado mes de agosto para después romper "inexplicablemente" con su palabra.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que los contactos con el jefe de la oposición "fructificaron en acuerdos" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, pactos que los propios 'populares' rompieron unilateralmente.

Por eso, Sánchez ha apostado por articular mayorías parlamentarias con otras formaciones "dado que el PP se autoexcluye". "Este país demanda que con independencia del proyecto planteemos en este momento de extraordinaria dificultad proyectos incluyentes", ha añadido.

Fusión Bankia-Caixabank

Respecto a la posible fusión de Bankia y Caixabank, Sánchez ha valorado la operación porque considera que cuenta con varios aspectos "muy positivos", entre los que ha citado la cohesión territorial. También ha considerado así que, tanto "desde el punto de vista financiero como el territorial", esta operación tiene "buenos mimbres" de que será "positiva para la economía española".

Ha recordado que el Estado tiene que ver las condiciones de esta fusión, pero opina que es positiva porque puede ayudar al propio interés general, a la estabilidad del sector financiero y a maximizar la participación pública.

El jefe del Ejecutivo ha valorado que la entidad resultante de la fusión sería el primer banco español y décimo de Europa, algo muy bueno "desde el punto vista de la dimensión", un aspecto en el que el sector financiero español tiene que dar "pasos adelante".

Mesa de diálogo con Cataluña

Sánchez ha anunciado que tiene previsto hablar esta semana con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para fijar la fecha para volver a reunir "en los próximos días" la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán.

"Esta semana hablaré con Torra. Espero que podamos tenerla en los próximos días", ha afirmado el presidente al respecto de cuándo podría celebrarse esa segunda reunión, después de que la pasada semana se comprometiera con ERC a celebrarla a mediados de septiembre.

Preguntado sobre si la fecha podría ser el próximo 17 de septiembre, Sánchez ha apuntado que ese día tendrá lugar la vista en la que el Tribunal Supremo decidirá si inhabilita a Torra durante un año y medio por un delito de desobediencia.