El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que "el PSOE nunca jamás aceptaría" una reforma de la Constitución para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Además, en su defensa de los indultos del 'procés' ante el Congreso de los Diputados, ha afirmado que no se puede "hacer descansar en los tribunales" su "responsabilidad política".

Sánchez ha justificado la medida de gracia en el pleno extraordinario de la Cámara baja la concesión de los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por sedición y malversación, explicando por la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo que, según el Ejecutivo, permita el "reencuentro y la convivencia".

El líder del Gobierno ha acudido al Congreso una semana después de conceder esa medida y tras la reunión que mantuvo este martes en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que acordaron retomar en la tercera semana de septiembre en Barcelona la mesa de diálogo entre ambos gobiernos.

En su intervención, ha rechazado la posibilidad de que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación en la región, negando que se pueda reunir la mayoría necesaria para modificar la Constitución porque "el PSOE nunca jamás la aceptaría". "No habrá referéndum de autodeterminación", ha reiterado.

Es plenamente constitucional, esta figura no supone ninguna excepcionalidad jurídica del país, está presente en la mayoría de los países de nuestro alrededor", asegura Sánchez.

Según Sánchez, "las diferencias ideológicas no excluyen", si no que "fomentan el espíritu de la Constitución basado en el diálogo y la concordia". "Evoca al espíritu de alcanzar acuerdos y pactos", así como "dar siempre la oportunidad al diálogo, la negociación y unir a los españoles en un proyecto común", ha continuado.

El presidente del Gobierno ha instado a "no dividir en buenos y malos españoles y buenos y malos catalanes". "Quiero ser muy claro en este momento de la legislatura, el espíritu de la Carta Magna sigue vivo (...) Quiero reivindicar la Constitución, nos pertenece a todos, incluso para quienes quieren modificarla", ha añadido.

"La discordia territorial es un lastre"

Apelando durante gran parte de su discurso a la Carta Magna, "la convivencia y el reencuentro", Sánchez ha aseverado que "la discordia territorial es un lastre para el avance económico y social en España". "La diferencia de ideales no nos debe confundir en el ideal común", ha expresado.

El socialista ha recordado que el pasado 22 de junio decidieron conceder la medida de gracia a los condenados por el juicio del 'procés', "que seguían en prisión después de 44 meses". "Seré muy concreto, es un instrumento plenamente reconocido, se anula la pena parcial o completa de un delito", ha explicado.

Sánchez ha defendido de manera férrea la decisión del Consejo de Ministros, asegurando que los indultos, recogidos en el artículo 62 de la Carta Magna. "Es plenamente constitucional, esta figura no supone ninguna excepcionalidad jurídica del país, está presente en la mayoría de los países de nuestro alrededor", ha dicho.

En su intervención, también ha optado por cargar contra la oposición, afirmando que los indultos no solo han sido empleados por su Gobierno, sino que lo han utilizado "los distintos gobiernos". "Es una herramienta legal y plenamente constitucional, no solo cuando la otorga el PP, sino cuando la emplea cualquier gobierno", ha añadido.

Los indultos, medida política

El jefe del Ejecutivo ha explicado, además, que "el indulto, a diferencia de la amnistía, no niega la existencia del delito ni la responsabilidad de los autores". "Al ser una medida política, se mide en un plano distinto al judicial. No revisa la condena del tribunal sentenciador, no cuestiona la decisión del Tribunal Supremo", ha indicado.

Un gran porcentaje de ciudadanos catalanes, incluso oponiéndose fuertemente a los indultos, ven que la prisión es un obstáculo para el entendimiento".

Sánchez ha defendido la medida de gracia porque, asegura, "es individual, parcial y condicional y son concedidos por utilidad política, por los intereses colectivos y no por los intereses individuales de cada indultado".

Según el socialista, "la concesión de esta medida de gracia puede aliviar la tensión que existe en el seno de la sociedad catalana".

"Un porcentaje altísimo es partidario de los mismos y se identifican con las ideas políticas de quienes se encontraban en prisión; pero un gran porcentaje que incluso oponiéndose fuertemente a ellos, ven que la prisión es un obstáculo para el entendimiento".