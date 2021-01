Sánchez impone al sucesor de Illa no tocar a Fernando Simón ni a la secretaria de Estado

Pedro Sánchez no permitirá al nuevo ministro o ministra de Sanidad tocar la estructura del departamento tras la salida de Salvador Illa. El presidente del Gobierno y su equipo seguirán tutelando el Ministerio más importante del Gobierno en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El equipo que lega Illa es, por tanto, intocable, según explican fuentes del Ejecutivo a Vozpópuli.

Todas las quinielas apuntan a que Carolina Darias será nombrada ministra de Sanidad este martes. Darias, a su vez, será reemplazada por Miquel Iceta en Política Territorial. La mayoría de las comunidades autónomas, tampoco las del PSOE, no han sido informadas oficialmente de quién asumirá el cargo. Y lamentan el tira y afloja con el relevo de Illa que al final, dicen, se ha producido en el "peor momento posible" con casi 95.000 positivos confirmados el pasado fin de semana.

Simón y Silvia Cazón siguen

Illa se va, pero la cúpula de Sanidad no. Tanto el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, como la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Cazón, seguirán en sus cargos. Cazón y Simón han sido, junto a Illa y al propio Sánchez, los rostros visibles del Gobierno en la lucha contra la pandemia. El propio Simón ha confirmado este lunes su continuidad. En sus propias palabras, el cambio de titular no debe provocar "que tengan que dimitir todos los funcionarios". "He conocido a siete ministros desde que estoy en el Ministerio", ha dicho. .

Sanidad quedó con una estructura raquítica tras el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La cartera perdió servicios sociales, que se integró en la vicepresidencia de Pablo Iglesias, y Consumo, cuyo ministro es ahora Alberto Garzón. El estallido del coronavirus forzó a Illa a echar mano de Simón casi como un número dos. El responsable del CAES, que asumió el cargo en tiempos del PP, se ha convertido ahora en una de las principales banderas de Sánchez en la gestión sanitaria.

Illa reestructuró el Ministerio en agosto. Y, según estas fuentes, todas las personas que entraron en aquella remodelación seguirán en sus cargos. Illa nombró a Cazón secretaria de Estado de Sanidad. Además reconvirtió la secretaría general de Sanidad en la secretaría general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El máximo responsable de ese área es Alfredo González, que fue el número dos de Félix Bolaños en la secretaría general de la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura. Y por lo tanto es un conocido de La Moncloa. Los nombramientos de Illa también supusieron el ascenso de Juan Fernando Muñoz a la dirección general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud.

"El peor momento"

Una de las críticas que se hace desde algunas comunidades y también desde dentro del propio Gobierno es que se ha elegido el "peor momento posible". Y que ha primado más la estrategia política que la sanitaria. Illa ha jugado con los tiempos para dejar el Ministerio por la polémica en torno a la convocatoria del 14 de febrero. Incluso había dudas sobre si Illa se marcharía con la campaña empezada.

El Gobierno ha anunciado su salida tras el peor fin de semana de la pandemia desde que Sanidad facilita datos. España ha notificado 767 fallecidos desde el pasado viernes y ha registrado 93.822 contagios. La incidencia acumulada del virus en los últimos 14 días es de 884,70 casos por 100.000 habitantes.

Además, el ya exministro tenía pactada su comparecencia en el Congreso de los Diputados esta semana para dar cuenta sobre el funcionamiento del estado de alarma. Algo que no hará finalmente.