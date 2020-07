Pedro Sánchez: "Nunca he pensado en llegar a un acuerdo con el PP"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera que nunca ha pensado llegar a un acuerdo con el Partido Popular. En concreto, al ser preguntado si alguna vez había pensado en alcanzar un pacto con los populares, el líder del Ejecutivo indica que "no. ¿Sabe por qué Pasok, el partido socialista griego, casi ha desaparecido? Porque formó la gran coalición con la derecha, mientras lo que Grecia demandaba eran medidas sociales".

Antes de esa cuestión, Sánchez ha tenido que contestar a las palabras que el presidente de la Xunta y candidato del PP a las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, pronunció en una entrevista refiriéndose a que una gran coalición entre PSOE y PP era la mejor opción para superar la crisis económica. Ante eso, el presidente explica que "casualmente el PP habla de una gran coalición sólo cuando la primera fuerza es el partido socialista", dejando así claro que no pasa por su cabeza la idea de acordar un gobierno a la alemana.

Otro punto por el que ha sido cuestionado en la entrevista ha sido sobre el ejecutivo de coalición que forma con Unidas Podemos, en donde el periodista le dice, sin preguntar, que el gobierno progresista que dirige "es frágil". Sánchez, tajante, contesta que "no, es sólido".

De hecho el presidente diferencia claramente al movimiento Cinco Estrellas, partido que forma parte del Ejecutivo italiano y al que siempre se le ha comparado con Podemos, de la formación morada: "Podemos es muy diferente al movimiento Cinco Estrellas y también es distinto de nosotros, los socialistas. Podemos ha hecho suyos recuerdos y canciones que nos pertenecían, pero sus raíces son distintas a las nuestras: se asientan en el comunismo y no en el reformismo".

En ese sentido, Sánchez continúa relatando que dos de los ministros de Unidas Podemos "son comunistas". "Es verdad que en España el comunismo combatió la dictadura y tras la muerte de Franco, figuras históricas como Santiago Carrillo y la Pasionaria regresaron del exilio. La Evolución del comunismo español ha permitido aplicar plenamente la Constitución, incluido el reconocimiento del Rey", detalla el socialista.

Exhumación de Franco y relación con la Iglesia

Otro de los hechos por el que ha sido preguntado Sánchez en la entrevista con el periódico italiano ha sido sobre la exhumación del dictador Francisco Franco. El presidente apuntala que sacar su cuerpo sin vida del Valle de los Caídos era necesario: "Un dictador no merecía un mausoleo y sus víctimas no podían reposar junto a él. Lo hemos hecho de forma legal, aplicando la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero y con un amplio consenso social".

Además, el presidente detalla que las relaciones con la Iglesia "son tranquilas" y que el Papa Francisco le ayudó en la exhumación del dictador: "En el Valle de los Caídos había una comunidad de monjes benedictinos que estaba totalmente en contra de la exhumación. Pedí la intervención del Vaticano y todo salió bien".

8-M y el virus

Respecto a la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y a la no cancelación del 8-M, Sánchez certifica que "si hubiéramos sabido a finales de febrero lo que sabemos ahora, habríamos actuado antes". Eso sí, afirma que "si hubiera tomado esas decisiones entonces, la ciudadanía y el Parlamento no me hubieran seguido".

El líder socialista también ha querido alabar la reacción de los ciudadanos españoles e italianos frente a la pandemia: "Hemos puesto en marcha esfuerzos sin precedentes. No solo nos encerramos en la casa; lo cual fue una decisión inevitable. Surgió el valor y el alma de los dos pueblos".

Fondo de rescate europeo

Uno de los puntos más importantes de la entrevista han sido las cuestiones referentes al Fondo de rescate europeo, en donde los países del sur de Europa, los más afectados por la crisis sanitaria, 'luchan' contra los del Norte para poder llegar a un acuerdo sobre el mismo. Sánchez aclara que "se puede y se debe" llegar a un acuerdo sobre dicho Fondo en el mes de julio.

"Hemos vivido una pandemia sin precedentes y debemos dar una respuesta conjunta e igualmente sin precedentes. Estamos a un paso de un resultado histórico, de un momento decisivo como pudo ser para ustedes la creación de la Comunidad Europea; para nosotros, la entrada en Europa tras la caída del régimen franquista; para la Europa del este, la caída del muro; para todos, el nacimiento de la moneda única. El momento que estamos viviendo es histórico. Si fallamos, nuestros propios pueblos nos pasarán la factura. Si tenemos éxito, podemos dar un salto adelante en la construcción de Europa", manifiesta el presidente.