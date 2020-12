Sánchez suspende toda su actividad y se pone en cuarentena tras el positivo de Macron

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido toda su actividad y se aislará a partir de este jueves tras conocerse que el mandatario francés Emmanuel Macron ha dado positivo en coronavirus. Ambos almorzaron este mismo lunes en el Palacio del Elíseo.

El líder galo ha dado positivo tan solo tres días después de celebrarse un almuerzo en la sede de la Presidencia de la República en la que participaron el presidente del Gobierno de España, así como con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Así, este lunes, 14 de diciembre, Sánchez mantuvo contacto estrecho durante una comida con una persona que ha dado positivo en covid-19, por lo que, siguiendo las directrices sanitarias, debe aislarse y guardar cuarentena.

De esta manera, tal y como ha informado el propio Ejecutivo, Sánchez guardará cuarentena durante una semana y diez días desde el día que estuvo con Macron, es decir, hasta el próximo 24 de diciembre, por lo que no podrá a asistir a algunos de los actos que tenían previstos en su agenda.

El acto más inmediato, era la asistencia este jueves, junto al rey Felipe VI, a la inauguración de la exposición 'Azaña: intelectual y estadista. A los ochenta años de su fallecimiento en el exilio', sobre el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña.

El evento tendrá lugar en la Biblioteca Nacional, y está previsto a las 12.00 horas.

Tras el comunicado de la Presidencia francesa, el líder socialista ha informado al jefe del Estado de que cumplirá dicha cuarentena y que, por lo tanto, no podrá cumplir con su agenda de manera presencial.

Asimismo, Moncloa indica que el presidente del Ejecutivo se someterá a una prueba diagnóstica de inmediato para saber su situación y decidir, en función de los resultados, sobre su agenda de los próximos días.

Además de Pedro Sánchez, el portavoz del presidente del Consejo Europeo, Barend Leyts, ha informado de que pese a que las autoridades francesas han informado a Michel de que no se le considera "contacto estrecho", ha decidido aislarse "como medida de precaución".

Update on @eucopresident health situation President Charles Michel travelled to Paris on Monday 14 December for the 60th anniversary of the @OECD In Paris and a meeting with @EmmanuelMacron in the Elysee Palace.