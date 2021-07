El periodista y director de El Español, Pedro J. Ramírez, ha salido este sábado al rescate de Ciudadanos con un discurso en la convención política de los 'naranjas' como si fuera "el anciano Simeón", en el que ha intercalado mensajes de ánimo para la formación centrista con pescozones por los errores estratégicos que, a su juicio, se cometieron en el pasado como no pactar con Pedro Sánchez tras las elecciones del 28-A o por aparecer en la 'foto de Colón' junto a Vox.

"No vengo a invitaros para mirar atrás. Todos los partidos liberales europeos han pasado por similares avatares", les ha explicado a los 300 asistentes a la convención como un padre hablando a sus hijos ante los malos resultados electorales de los últimos meses. Tras ensalzar la figura de Adolfo Suárez, ha lamentado que los 57 escaños que cosechó Ciudadanos con Albert Rivera no sirvieran para formar con el PSOE un Gobierno de coalición.

"Los 57 os parecían pocos, pero llegasteis. Como el anciano Simeón, solo me salía una palabra: "Por fin suman. Suman, una palabra de cinco letras que se quedaron heladas al final como un carámbano", se ha quejado el periodista.

Si bien ha dejado claro que no ha militado en ningún partido ni lo hará, Ramírez no ha parado de hablar en plural en su discurso. "Miremos hacia adelante. No desistáis de dar testimonio como personas de vuestra conducta liberal. No renuncies nunca a divulgar y expandir la ideología liberal", les ha subrayado en un momento.

El 'púlpito' naranja de Ramírez

El director de El Español ha pedido a los dirigentes de Ciudadanos dejar a un lado los "puñetazos verbales", las "descalificaciones deshumanizadoras" y las "vomitonas digitales" sobre el que piensa diferente. "Si alguien insulta o vocifera, bajad el volumen. Desconfiad de él", ha proseguido desde el 'púlpito' naranja.

"Un liberal es el que defiende la libertad individual en todos los frentes: la libertad de los demás y el respeto a la legalidad de un Estado inclusivo, justo y de solidaridad con los desfavorecidos. El liberalismo se define por lo que defiende", ha insistido a renglón seguido antes de hacer hincapié en que liberalismo y progresismo van de la mano.

El periodista ha vaticinado -a medida que aumentaban los aplausos de los asistentes- que llegará el momento de apretar el "código naranja" de la "reconquista electoral del centro", una tarea que ha encomendado "a los cuadros electos y los entusiastas militantes" de Ciudadanos. "Quienes os dan por muertos, os verán renacer como un ave fénix", ha remachado en medio de los vítores.

El director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, junto a Begoña Villacís. Pedro Ruiz (Cs)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha agradecido la presencia de Pedro J. Ramírez en la convención naranja. En especial, "su mensaje de inspiración y por ser un hombre libre, que no abunda mucho en este país".

Además, ha elogiado al eurodiputado 'popular' Esteban González Pons por desmarcarse de la abstención en la Eurocámara por la que apostó la delegación del PP español, un hecho que provocó malestar en Génova y en algunos de los compañeros del vicepresidente del grupo PPE en el Parlamento Europeo.