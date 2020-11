Las PCR en origen complican la vuelta a casa por Navidad de los españoles en el extranjero.

España exigirá a viajeros internacionales de países de riesgo una PCR negativa en las últimas 72 horas previas a la llegada de los aeropuertos. A partir del 23 de noviembre, en cualquier momento, se podrá solicitar al pasajero la acreditación del resultado de la prueba.

Si no la tiene, este podrían enfrentarse a multas de hasta 6.000 euros. Además, el documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico.

La nueva medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple con una recomendación europea con fecha de 13 de octubre, ha despertado un gran revuelo entre los españoles que residen en el extranjero y que tenían pensado visitar a sus familias en unas fechas tan señaladas como la Navidad.

La exigencia de una PCR en el lugar de origen antes de aterrizar en los aeropuertos españoles implica gastos y riesgos que algunos no están dispuestos a asumir.

Laboratorios polacos

"Si me pagan el test al llegar y me mandan hacer cuarentena, perfecto. Pero tener que desembolsar más de 100 euros con lo que cuestan los billetes y con el riesgo añadido de no poder volar para ver a mi familia después de todo el año", denuncia Alberto, gallego residente en Polonia.

Y continúa: "Dile tú a un laboratorio polaco que me escriba la acreditación del resultado en español o en inglés. Me parece que tienen que buscar limitar a la gente que va de vacaciones, pero dejar exentos a los nacionales".

Desde Alemania, algunos expatriados han apelado directamente a la ministra e Exteriores, Arancha González Laya, a través de las redes sociales. "Con la situación actual en países como Alemania no es posible obtener resultados PCR en menos de 3 o 5 días. Ruego que busquen una solución, al menos PCR en destino y cuarentena hasta tener resultados", reclama Germán Fernández.

PCR gratis en Alemania

María Arévalo vive en Kiel, a orillas del mar Báltico. Allí se fue para poder ejercer su profesión de arquitecta. "Muchos amigos ya se han resignado a no ir a casa por Navidad. Aparte de la PCR en origen a la que obligará España, que no veo mal pagarla, la vuelta a los aeropuertos alemanes implica otras pruebas en destino y cuarentenas de hasta 14 días", apunta.

Según explica la joven, en Alemania los test al llegar son gratuitos, una medida que empezó a implementarse en agosto en aeropuertos y estaciones de tren y que durará hasta el 1 de diciembre. "Al llegar al país te hacen una PCR y tienes la opción de hacerte una segunda prueba para acortar la cuarentena de dos semanas a ocho días con seguimiento diario de las autoridades sanitarias", explica.

La medida se puso en marcha en agosto y, a partir del 1 de diciembre, parece que los test dejarán de ser gratis. Al menos para los turistas. "En la región donde estoy cuestan unos 128 euros", apunta. Para Arévalo, lo bueno de España es que si das negativo en el origen ya no tienes que hacer cuarentena. "En general, estamos sometidos a mucha incertidumbre con las distintas normativas y anuncios".

Marta Reyestá confinada en Berlín. Un confinamiento "breve". Hasta el 30 de noviembre los restaurantes y cafeterías, así como los gimnasios están cerrados. Tampoco hay opción de ir a eventos culturales. Ya tiene billete para Navidad, aunque nada es seguro.

"Me parece bien la medida y me parece justo que la gente se pague el PCR, pero entiendo que haya personas con menos recursos que no lo quiera hacer. Hay gente que ha adelantado sus vuelos para no tener que pagar y otros se van a quedar por responsabilidad de no propagar el virus", cuenta.

La incidencia en Holanda

Desde Holanda, Ana Martín, apoya que se realicen pruebas en los aeropuertos para controlar la pandemia, pero reclama una "mejor coordinación" entre los países de la UE. "Cada uno dice una cosa. Me parece raro que si vienes desde España te recomienden fuertemente hacer cuarentena y, en cambio, no se haga al revés cuando algunas regiones tienen mayor incidencia que Madrid, por ejemplo", señala.

"Estaría bien que nos pagasen las pruebas al llegar porque es caro para nosotros", añade. Y se pregunta si España no debería haber cerrado bares y restaurantes por un tiempo. "Aquí teníamos una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes hace dos semanas y cerramos la hostelería hace un mes y los contagios han bajado a la mitad", detalla.

Toques de queda en Lisboa

Beatriz Rueda se encuentra en Portugal, donde asegura que la situación epidemiológica nada tiene que ver con la primera ola. "Entiendo que se trate de controlar la pandemia en los aeropuertos, pero, sinceramente, las PCR las deberían subvencionar los gobiernos. Yo tengo un sueldo por encima de lo normal y me cuesta pagar 100 euros. ¿Qué hay de los que cobran el salario mínimo?", plantea. En Lisboa, los toques de queda entre semana son a las 23.00 horas, pero los sábados y domingos se adelantan a la 13.

La nueva medida de España sigue la estela de una recomendación de la UE de hace un mes. En principio, dice el texto, los Estados miembros no deberían denegar la entrada a personas que viajen desde otros miembros.

Aquellos que consideren necesario introducir restricciones podrían requerir que los pasajeros desde áreas en riesgo se sometan a cuarentena o a una prueba después de la llegada.

Aunque también pueden ofrecer la opción de reemplazar esta prueba con otra realizada antes de la llegada. Esta es la opción elegida por España.