Marta Pascal: "El Govern ha sido incapaz de tener un dispositivo para garantizar el voto"

Marta Pascal (Vic, 1983) llegó a ser uno de los nombres que sonaban con más fuerza como sucesora de Artur Mas en el PDeCAT. Ahora, sin embargo, reniega del proyecto político que lideró el expresidente catalán. Pese a defender un referéndum pactado de independencia -donde votaría 'sí' a la secesión- considera que fue un error abrazar la vía unilateral.

En la actualidad es la presidenta del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que aspira entrar en el próximo Parlamento catalán después de haber logrado los avales para concurrir en las cuatro provincias de la región.

-Han logrado los avales. No todo el mundo confiaba en que lo hicieran…

-Estamos muy satisfechos de la respuesta ciudadana, porque hemos logrado superar los 8.000 avales. Más de 5.000 en Barcelona y hemos triplicado avales en Girona. Hemos podido recoger en las cuatro circunscripciones, con lo cual podremos presentarnos en cada una de ellas. La lección clara es que en Cataluña hay mucha gente que está pidiendo un cambio, pasar página y mirar el futuro, y eso es lo que el PNC quiere encarnar.

-JxCat también estuvo recogiendo avales. ¿Hay gente que dudaba entre dar su firma al PNC o a JxCat?

-Somos una formación de nueva creación, debido a la pandemia no hemos podido hacer ningún acto público. El tiempo para darnos a conocer ha sido mínimo, pero lo hemos logrado. La gente está muy cabreada con la actitud de partidos como JxCat, ERC, PDeCAT… Y buscan otra forma de hacer las cosas, desde la proximidad y en las instituciones. Por esta razón hemos logrado conseguir los avales.

-¿Cuáles son las principales medidas que ofrece el PNC para atraer al votante?

-Apostamos por la recuperación económica. Creemos que la prioridad ahora mismo es que la gente tenga trabajo. Y esto requiere que Cataluña tenga más dinero, a través de un concierto económico, que esto el Estatut lo contempla perfectamente. Necesitamos que el mundo empresarial, autónomos y trabajadores tengan más capacidad de gasto… Para lo cual pedimos una reducción importante de impuestos, la supresión del impuesto de sucesiones y del impuesto de patrimonio, una revisión a la baja del IRPF y de IVA. Pedimos también que se reduzca a la mitad el personal eventual y de altos cargos que están ahora mismo en las instituciones. Todo este dinero tiene que ir a programas de reactivación económica, cambio del sistema sanitario y de mejora de las infraestructuras de Cataluña.

-¿El referéndum pactado de autodeterminación sigue estando sobre la mesa?

-Sí, nosotros siempre hemos dicho que en lo que haga referencia a la situación política entre Cataluña y España la solución pasa por un referéndum pactado como el que hicieron en Escocia o Quebec en su momento. Esto requiere un tiempo de trabajo y de negociación con el Gobierno español de turno, con lo cual, mientras que no se produzca, sí exigimos la bilateralidad con el Estado. Creemos que es posible y que sí hay voluntad política se puede producir. Pero nosotros no vamos a volver a imponerlo en el calendario, porque sabemos que uno de los problemas que hemos tenido en esta última década precisamente ha sido el tema del tiempo. Ahora mismo la prioridad es la recuperación económica y el concierto económico.

-En este caso, ¿dónde queda la Mesa de Diálogo? ¿Fue solo un elemento de propaganda de ERC?

-Creo que cualquier instrumento que sirva para que ambas partes se sientan, hablen, negocien y ganen espacios de confianza y exigencia mutua es positivo. Pero también tengo la sensación que el Gobierno de Pedro Sánchez habla mucho de la Mesa de Diálogo pero no concreta nada y que ni ERC ni JxCat ni el PDeCAT han dado muestras concretas de acercamiento. Esta incapacidad de la política actual para solucionar los problemas también la tenemos en la Mesa de Diálogo. Es una buena iniciativa, pero hay que pasar ya de las palabras a los hechos.

-¿Qué le parece la decisión de aplazar las elecciones del Govern?

-Las elecciones no se pueden hacer porque, más allá de la epidemia, el Gobierno de la Generalitat ha sido incapaz de tener un dispositivo preparado para garantizar el derecho a voto de toda la ciudadanía. Las cosas, una vez más, no se han hecho bien. Esta incapacidad y los intereses partidistas son la causa de este aplazamiento, como se ha demostrado estos días. Nosotros hemos pedido por escrito al conseller de Exteriores, Bernat Solé, que nos informe sobre todas las medidas que se tomarían para evitar que el 30 de mayo se pueda repetir esta situación.

-¿Entonces, hay intereses políticos además de sanitarios?

-Hasta ahora el problema que está teniendo Cataluña es que JxCat, ERC y el PDeCAT solo han mirado por sus intereses partidistas. Por otra parte, el PSC escoge de candidato al señor Illa, el único ministro de Sanidad que le interesa más su campaña electoral que la política sanitaria que debe llevar a cabo… Esto es un mensaje más que disgusta a la gente, porque ven que las decisiones se están tomando con criterios partidistas. Hay que escuchar a los científicos y expertos.

-El PSC también se ha planteando impugnar el nuevo decreto.

-Yo creo que es desafortunado que el ministro de Sanidad salga por la mañana a hacer una rueda de prensa pidiendo a la gente que no se mueva si no es estrictamente necesario, pedir a los restaurantes que cierren, pero que luego pidan ir a votar, que si tienes que hacer cola la hagas sin problemas y es un riesgo porque no se ha podido garantizar que las personas en las mesas electorales están vacunadas. Están poniendo sus intereses de partido por encima de los generales.

-¿Qué les parece la decisión del TSJC de suspender el nuevo decreto del Govern?

-Ya advertimos de que el decreto de suspensión de las elecciones era una chapuza jurídica. Hoy sufrimos las consecuencias de ello. Cataluña, una vez más, en el limbo por la ineficacia del Govern y la judicialización de la política. Ya basta de jugar con el país.

-¿Por qué no se alcanzó un pacto con el PDeCAT? ¿Qué les diferencia de ellos?-No se alcanzó un pacto porque el PDeCAT no quiso. Pusimos a su alcance la posibilidad de una gran alianza catalanista. También podían estar otras formaciones, como Units per Avançar, que optaron por irse con el PSC. El PDeCAT finalmente dijo que no se daban las condiciones para este tipo de acuerdo… Tengo que decir que yo personalmente renuncié a formar parte de la lista electoral para evitar que hubiera cualquier tema de personalismos, pero el PDeCAT siguió diciendo que no. Creo que ellos están interesados en apuntalar el proyecto independentista, la unilateralidad y que nada cambie. Y el PNC plantea un escenario de futuro y que gobierne para los seis millones de catalanes, no solo para los que votaron el 1-O.

-Ya que habla de personalismos. Tanto Àngels Chacón como usted fueron purgadas por Puigdemont y Torra. ¿Eso no les unió?

-Hay una diferencia fundamental. Yo decidí dejar de ser secretaria general del PDeCAT sencillamente porque no estaba de acuerdo con la línea política de Puigdemont. Decidí dejar mi escaño en el Senado en marzo de 2020 precisamente porque no estaba de acuerdo con la estrategia política de JxCat y el PDeCAT. Eso me llevó a enrolarme en un espacio cívico como fue El país de demà en Poblet, que acabó con el nacimiento del PNC. La señora Chacón, en cambio, ha estado en el Govern hasta hace cuatro días, ya estaba en el Govern cuando se decidió subir el impuesto de sucesiones o cuando se decidió un decreto en contra de la escuela concertada y ella no se fue… la echaron. La coherencia en política no se mantiene por que a ti te echan si no por irte cuando no estás de acuerdo con la línea política.

-Han dicho que no van a facilitar un gobierno independentista. ¿Cuál sería su escenario ideal dentro del realismo? ¿Gobierno con el PSC?

-Segurísimo que no vamos a estar en un gobierno que siga con más de lo mismo, es decir, independentismo unilateral, que lo defiende desde ERC, el PDeCAT, JxCat hasta la CUP. Estamos para que se pase página cumpliendo algunas condiciones como el concierto económico, que hay espacio en el Estatut y si hay voluntad política se puede. Tampoco vamos a estar en el otro extremo, con el 155 o la confrontación.

-Artur Mas ha dicho recientemente que el 'procés' no ha ido como pretendía… ¿Es una suerte de autocrítica?

-Siempre he dicho que en un referéndum votaría que sí, pero he hecho muchísima autocrítica. Tuvimos un problema gravísimo con los 18 meses, la declaración de independencia… pero el president Mas se equivoca cuando convoca unas elecciones en 2012 en el momento que considera que el presidente Rajoy le da portazo. Se saltó unos tiempos que creo que en política son importantes y recibió un correctivo electoral. También se equivocó cuando cedió ante la CUP y se va. Aquí se desvaneció el legado político de Convergència y el PDeCAT, y empezó a madar la CUP.

-¿Cree que JxCat podría finalmente imponerse a ERC en las elecciones?

-Apuesto que en Cataluña habrá un cambio político y que ninguna de las encuestas lo está acertando. Hay mucho disgusto en la ciudadanía con la política actual, y la confianza ya no existe. Creo que cuando vayamos a votar se van a dar sorpresas sonadas, como que el PNC entre en el Parlament con una buena representación.

-¿Tienen sondeos internos que reflejan esto?

-Nosotros hemos trabajo el tema de la demoscopia, aunque siempre es relativo. Pero sabemos y estamos viendo que este espacio que representamos existe y se está ensanchando por tantos votantes que están huérfanos. Nuestro objetivo en este sentido es darnos a conocer para que nos puedan dar su voto. El hecho de lograr más de 8.000 avales para podernos presentar es un primer síntoma de que la ciudadanía pide un cambio.

-¿Cree que Borràs se impondrà a la línea marcada por Puigdemont desde Waterloo?

-JxCat ha sido muy claro, y la señora Borràs siempre dijo que se hará lo que diga Puigdemont y este es uno de los errores. Cuando se manda desde Waterloo es evidente que las instituciones catalanas lo acusan porque solo se está gobernando para una parte del país. JxCat sigue instalado en un relato antiguo y nostálgico que no tiene nada que ver con la realidad en Cataluña. A la gente les está costando pagar las hipotecas, que estamos hasta arriba de impuestos y que la capacidad de nuestras instituciones de ayudar a los sectores vulnerables y que están sufriendo una pandemia ahora mismo es cero.

-¿Cataluña necesita una ley electoral propia?

-Es urgente, sí. Este es uno de los ejemplos de este sistema político que no acaba de madurar del todo cuando no somos capaces de encontrar un gran consenso en un tema tan fundamental. Creo que es una de las noticias que tendremos en los próximos años, la capacidad de algunos de llegar al Parlament con ideas propias y de tejer consensos. El PNC puede ayudar en ello.