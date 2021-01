El ‘pasaporte covid’ de Moncloa no garantiza evitar contagios y genera dudas legales

El Gobierno ha expresado en múltiples ocasiones su apoyo a la implantación de un 'pasaporte covid', un certificado que facilite los viajes internacionales a las personas que ya se hayan vacunado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hizo por última vez el pasado jueves: "El movimiento transfronterizo de personas es esencial para la continuidad de las empresas y de otras actividades clave y por ello encontrar la forma de promover viajes internacionales de forma segura debe seguir siendo nuestra prioridad".

El uso de estos certificados, que se está estudiando en el seno de la Unión Europea, no está exento de polémica. Lo primero que se plantean los especialistas es su utilidad. Íñigo de Miguel, investigador distinguido en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de País Vasco, recuerda en Vozpópuli que "aún no se sabe si la vacuna impide la transmisión del virus. Tú no te contagias, pero puedes seguir transmitiendo el virus".

"Un certificado de vacunación no tendría ningún sentido. ¿Qué trascendencia tiene el haberte vacunado para la seguridad de los que te rodean? Ninguna. Y es que aunque las vacunas dieran inmunidad esterilizante, no van a funcionar en todas las personas", continúa. De Miguel cree que el 'pasaporte covid' genera un problema añadido: "Si te privan la entrada en algunos sitios porque no estás vacunando, te están imponiendo un sistema de vacunación obligatoria".

Exteriores insiste en su implantación

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha apuntado recientemente a este respecto en una entrevista en RNE que la "certificación de la vacunación es algo hacia lo que nos dirigimos inevitablemente. Porque va a ser un elemento muy importante para garantizar la movilidad con seguridad. Poder demostrar, como hacemos ahora con la PCR que podemos movernos. Que se pueda hacer con una mayor libertad una vez que uno pueda certificar que se ha vacunado".

La ministra de Asuntos Exteriores asegura que "tener el certificado de vacunación" ayudará a "abrir espacios a la movilidad"

"Va a ser un ingrediente importante para el retorno de la movilidad, y por eso España lo está impulsando no solo en la UE, también en la OCDE, porque tenemos que ir preparando el retorno a la movilidad, quizás no este mes, quizá no el siguiente, pero a media que se escala la vacunación el tener el certificado de vacunación nos va a ayudar a abrir espacios a la movilidad", insiste la ministra.

El Comité de Bioética lo desaconseja

Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética que asesora al Ministerio de Sanidad, desaconseja en estos momentos su implantación, tal y como explica a este diario. "En estos momentos no hay un acceso universal a la vacuna. Por tanto, aquellos que estamos priorizando, estarían siendo dos veces priorizados si también son a los que se permite viajar. Mientras no haya un acceso universal, no me parece correcto. No estamos todos en igualdad de condiciones".

Hasta que ese acceso universal no fuera posible, no lo ve recomendable. "El certificado podría funcionar para incentivar -que no obligar- a la gente a vacunarse. El riesgo es que se utilizara como requisito para poder acceder a un trabajo o recibir asistencia sanitaria. Yo solo lo plantearía para realizar actividades de ocio".

Dudas legales sobre su aplicación

Sobre si un certificado europeo de vacunación encajaría en la actual Ley de Protección de Datos, los abogados lo consideran complicado. María Zarzalejos, asociada del área de Privacy, IT & Digital Business de Andersen, explica que son cuatro los requisitos necesarios.

"Habría que elegir una base legal. Quizá tendría encaje en el artículo 6.1. e) del RGPD: "El tratamiento -de datos- es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento". Y el artículo 6.3 del RGPD continúa a este respecto: "La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento", señala.

Asimismo, "lo que se entienda por "objetivo de interés público" debe quedar recogido en la normativa de UE o en la de los Estados Miembros participantes". En segundo lugar se deben "establecer garantías y medidas de seguridad para garantizar seguridad y privacidad de estos datos sensibles. También habría que indicar período de conservación y supresión y, por último, acotar accesos autorizados (por ejemplo en aeropuertos para viajar por Europa). El tratamiento o consulta de estos no se puede extender ni generalizar a todos los comercios o servicios como bares, discotecas...etc".

En definitiva, Zarzalejos concluye que "se podría implementar pero el desarrollo no será nada fácil y más si todos los países de la UE tienen que coordinarse para la gestión de estos de sus ciudadanos".