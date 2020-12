Puigdemont pierde los derechos electorales ante el PDeCat y no podrá anunciarse en TV3

La purga que inició Quim Torra al cesar a los consejeros de Empresa e Interior, Ángels Chacón y Miquel Buch, poco tiempo antes de su inhabilitación, abrió el primer capítulo en la guerra entre JxCat y el PDeCat para capitalizar el voto del centroderecha nacionalista en las elecciones en la región. La ahora candidata del PDeCat a presidir la Generalitat ha ganado una batalla importante como es que su partido ostente los derechos electorales para poder emitir spots gratuitos y participar en los debates de TV3.

Los de Carles Puigdemont, por su parte, deberán iniciar una campaña para recoger los 7.000 avales requeridos para presentarse a las elecciones. De acuerdo con la ley electoral, y tras la ruptura de la coalición, JxCat tiene la misma condición de un partido extraparlamentario y necesita presentar ante la Junta Electoral las firmas para poder concurrir.

El pasado lunes, explican fuentes del partido a Vozpópuli, realizaron una primera reunión en la que se mostraron convencidos de que lograrán los avales requeridos. A partir de este 27 de diciembre colocarán estands en distintos municipios de Cataluña para que los catalanes les den su apoyo.

Su optimismo es tal que consideran que no hay necesidad de "aplazar las elecciones". Ni siquiera creen que el contexto de pandemia y la obligatoriedad de que los avales se recojan de forma presencial -tal y como estipula la ley- pueda ser un obstáculo para lograr su objetivo. "Nuestra previsión es tener todos los avales el 4 de enero", añaden las fuentes consultadas.

Debates electorales

La elección como presidenciable de Laura Borràs, actual portavoz de JxCat en el Congreso, ha generado confianza entre las bases del partido, que la ven una "candidata potente" para competir con el candidato de ERC, Pere Aragonès. Su siguiente lucha es poder estar presentes en los debates de TV3.

Según explican a este medio, recurrirán al precedente de la CUP para poder formar parte de los debates en la televisión pública. La formación antisistema participó en los debates electorales para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 pese a no tener representación parlamentaria en el Congreso. "La CUP tenía representación en el Parlament, pero no en las Cortes y pudo participar", añaden.

Esta hipótesis que barajan no siempre se ha cumplido. Por ejemplo, en el caso de Más Madrid, el partido fundado por Íñigo Errejón tras su marcha de Unidas Podemos. Mientras que su candidata a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena, pudo participar -al ser la alcaldesa saliente- en los debates previos a las elecciones municipales de mayo de 2019, la Junta Electoral Central consideró que el propio Errejón -al no tener representación en la Asamblea de Madrid con el nuevo partido- no podía estar presente en los debates en la televisión pública regional.

El papel de Puigdemont

Además de la figura de Borràs, los cuadros del partido quieren potenciar el liderazgo que ejerce Puigdemont desde Waterloo. Y no descartan usar el tirón del que todavía goza el exmandatario catalán en un sector muy movilizado del independentismo para su campaña de recabar apoyos por todo el territorio.

Pero, a pesar de esta voluntad de que Puigdemont adquiera mayor protagonismo, el ahora eurodiputado está centrado en la estrategia europea para no perder su inmunidad. "En algunas ocasiones ha descuidado el partido para centrarse en su lucha judicial en Bruselas", explican las fuentes consultadas. De hecho, Puigdemont no quiso interferir en el proceso de primarias y, a diferencia de los presos condenados de JxCat, no se decantó por ningún candidato.

Solo en el caso de que las elecciones se pospongan más allá del 14 de febrero, Puigdemont podría recuperar parte del protagonismo. Y es que si la Eurocámara le retira la inmunidad -como pide el Tribunal Supremo- será un factor clave para alentar el victimismo y señalar a ERC por pactar con los que "avalan la represión".