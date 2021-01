La consejera de Sanidad de Castilla y León recomienda a los ciudadanos que se "autoconfinen"

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha recomendado a los ciudadanos que se "autoconfinen" este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario en el que se han aprobado medidas excepcionales en toda la Comunidad. La responsable ha advertido este martes a la ciudadanía de que el virus del covid-19 tiene actualmente "una velocidad de contagios importantísima", lo que, como ha defendido, justifica las medidas aplicadas por la Junta con el fin de frenar "ya" su transmisión.

Así, ha defendido que las medidas impuestas por la Junta y que se basan en el cierre del interior de los bares, los gimnasios y centros comerciales han demostrado su efectividad. No obstante, ha llamado a un confinamiento inteligente para evitar los contagios entre familiares.

La consejera ha insistido en su preocupación por la velocidad de contagio, ya que es "muy superior" a la de la segunda ola. "Volvemos a recomendar el autoconfinamiento, intentar quedarse en casa, no salir de casa excepto para aquellas actividades esenciales", ha reseñado.

Nuevo golpe para los comercios

Así, Verónica Casado ha defendido las medidas adoptadas por la Junta que posibilitaron la apertura del interior de la hostelería con aforos limitados, así como de los centros comerciales y los gimnasios, ya que al inicio de la Navidad las cifras eran buenas. "No se ha cerrado nada por temor a ninguna consecuencia, no se ha cerrado porque no había criterios", ha aseverado.

En cuanto a las causas que están llevando a este repunte la consejera ha apuntado al aumento de la incidencia en Madrid y la "siembra", es decir, personas que eran asintomáticas y han diseminado el contagio. No obstante, la consejera no ha ligado el incremento de contagios a la nueva cepa del virus detectada en Reino Unido, por lo que el incremento de la contagiosidad podría deberse a un aumento de los contactos sociales.

El alcalde de Valencia también llama al confinamiento

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha recalcado que, ante la evolución actual de la pandemia de coronavirus, "es muy importante que la gente esté en casa lo más posible, que se confine al máximo de sus posibilidades y que respete escrupulosamente las normas, que se han dado por parte de la Generalitat". Normas, ha apostillado "que a algunos nos gustarían que fueran un poco mas estrictas".

El primer edil ha afirmado que el actual es "un momento muy preocupante" en el ámbito sanitario "por la situación de la pandemia". A este respecto, ha señalado que estamos en "un momento en el cual el nivel de contagios" de Covid-19 "se está disparando en la ciudad de València, en la provincia y en el mismo Ayuntamiento".

Joan Ribó opina que se deben "tomar todas las medidas a todos los niveles de prevención" y asegura que "es muy importante que la gente esté en casa lo más posible, que se confine al máximo de sus posibilidades y que respete escrupulosamente las normas que se han dado por parte de la Generalitat, que a algunos nos gustarían que fueran un poco mas estrictas".