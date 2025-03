Paliativos: la espiritualidad y la humanización en los cuidados

En España, aproximadamente el 35% de las personas que fallecen cada año con necesidades paliativas no tienen acceso a estos cuidados, lo que impacta negativamente en su calidad de vida, según datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

“Defendemos el derecho a un acompañamiento integral, basado en el respeto y la dignidad, para que nadie afronte el sufrimiento sin el apoyo necesario”, explica a Vozpópuli María Galíndez, médica y vicepresidenta de la Fundación Pía Aguirreche, entidad fundadora de ‘Para Ti, Paliativos’ un proyecto que busca generar conciencia y promover una nueva forma de ver la vida.

El 73% de la población reconoce tener un conocimiento limitado sobre los cuidados paliativos, mientras que solo un 26,5% afirma estar bien informado. “Es preocupante la falta de información en la sociedad, lo que subraya la urgencia de seguir trabajando para visibilizar y garantizar el acceso equitativo a estos cuidados”, comenta Gaíndez.

España enfrenta importantes desafíos en materia de cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, 56,8 millones de personas en el mundo necesitan este tipo de atención, pero menos del 14% la recibe.

La espiritualidad y la humanización

Los que han acompañado a los que más sufren coinciden en que es "una experiencia imborrable", es el caso del Padre Pablo d'Ors, sacerdote y escritor que publicó el libro 'Sendino se muere' sobre su experiencia atendiendo espiritualmente durante muchos años a los enfermos y moribundos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

"De esta experiencia saqué tres conclusiones. La primera de ellas es que no estaba preparado, la misión me quedaba grande, ahora, veinte años después,sí que podría hacerlo algo mejor" relata desde la humildad el escritor, que añade que la segunda conclusión que sacó es la de la importancia de "darse cuenta de que quien está encamado en agonía no es otro, sino tú mismo, y la tercera es que los servicios religiosos y espirituales son en nuestros hospitales a día de hoy una caricatura de lo que tendrían que ser".

Según los últimos datos de diciembre de 2024, se dieron en España un total de las 766 solicitudes de Eutanasia que el sistema sanitario español, mientras persisten deficiencias que limitan el acceso a una atención adecuada. “La muerte es un tema tabú y dificulta la comprensión de la importancia de los cuidados paliativos. Cada vez más personas enfrentan el final de su vida en soledad, sufriendo un dolor físico y emocional que podría aliviarse con un acceso adecuado a estos servicios. Sin embargo, la disponibilidad en España es alarmantemente baja”, reconoce la médica, que avisa de que España cuenta con una media de solo 0,6 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de lo recomendado por el estudio EAPC Atlas of Palliative Care in Europe de 2019.

"A los profesionales que se dedican a este tipo de cuidados les recomendaría también tres cosas. Una: Que no digan nada si no saben qué decir, mejor es un silencio afectuoso que una palabra inoportuna. Dos: que cuiden su vida espiritual, pues sin interioridad este trabajo no hay quien lo lleve adelante. Y tres: que abran su corazón periódicamente ante alguien de su confianza", recomienda el religioso.

Para el Padre d'Ors es evidente que los cuidados paliativos en España deben mejorarse, ya que se debe salir "de una vez por todas" el paradigma materialista, que trata al ser humano como si fuera una máquina orgánica, y que se entre, "que ya es hora" en una visión holística o integral del ser humano, que lo aborda en su dimensión "física, emocional, cognitiva, social y espiritual. Sin esta visión, todo lo demás no se sostiene", indica d'Ors.

Entidades adheridas

“Siempre asociamos estos cuidados solo con el final de la vida, cuando en realidad su propósito es mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves e incurables”, recuerda la doctora Galíndez.

En ‘Para ti, Paliativos’ impulsan iniciativas que ayudan a transformar la visión social sobre los cuidados paliativos, destacando su papel no solo en la fase final de la vida, “abordamos no solo las necesidades físicas, sino también las emocionales, sociales y espirituales de los pacientes y sus familias”, confirma la médica, que además pone en valor la cantidad de sociedades científicas y organismos que se han adherido a este proyecto. “Colaboran con nosotros entidades tan importantes como el Colegio de Médicos de Madrid (Icomen), el Consejo General de Enfermería (CGE), adELA, CEAFA, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) o la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)”.

“El apoyo de estas entidades es fundamental para fortalecer nuestro compromiso con la sensibilización y la defensa del derecho a una atención paliativa integral y digna. Juntos, trabajamos para eliminar las barreras que limitan el acceso a estos cuidados, promoviendo un cambio social que fomente su reconocimiento y expansión”, explica.

El padre d'Ors considera que a pesar de los datos, en los últimos años se ha avanzado, pero no lo suficiente. Cree que es crucial incluir en la carrera de medicina y enfermería esta dimensión humanista, sin considerarla de un rango inferior. "Sé que será así, pues estamos entrando en el paradigma de la conciencia, que incluye, pero trasciende el de la razón, pero nos llevará un tiempo", concluye esperanzado.