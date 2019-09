Trabajadores con discapacidad denuncian abusos en el Palacio Real: 11 horas diarias por 545 euros al mes.

La empresa Clece, -encargada de la seguridad y que pertenece a ACS-, ganó la licitación de Patrimonio Nacional el pasado julio y subcontrató a Integra, un centro especial de empleo, para cubrir los puestos de auxiliar de sala en el Palacio Real. En total tiene a 61 trabajadores de Integra.

Ahora varios trabajadores discapacitados de la empresa Integra han denunciado las condiciones abusivas con las que se trabaja: exceso de horas, escasos descansos y contratos que se firman cuando se les entrega el finiquito y son despedidos.

Hay empleados que han trabajado durante un total de 243 horas en un mes, como consta en su planillo de trabajo. Incluso hay algunos que registran una jornada de trabajo de 9:00 a 20:00 horas, según publica ‘El País’. La empresa justifica las largas jornadas son consecuencia del horario de verano, que luego se compensan con el de invierno, que es dos horas más corto.

Una trabajadora denuncia que cobró "545 euros en vez de 800"

Susana, una de los 16 trabajadores de sala del Palacio Real contratados por Integra, explica que comenzó con mucha “ilusión” el trabajo el 1 de julio pero tras un mes y medio “infernal” y acabar cada día “con la espalda como un ocho” fue despedida.

Cuando cobró la nómina de julio se sorprendió al recibir 545 euros por casi 200 horas de trabajo en un mes. No tenía nada que ver con lo que le contaron en la entrevista. “Flipé en colores. Me habían dicho que rondaría los 800”, señala. Después fue despedida.

Otro de los denunciantes, que también fue despedido, se enteró de las condiciones reales una vez firmado el finiquito, ya que fue el momento en el que la empresa le mostró por primera vez su contrato para que lo firmara.

La versión de Integra

Una versión que niega Alejandra López de Segredo, la encargada en Integra del personal de palacio. “A ellos les quedan claras las condiciones cuando se les hace la entrevista de trabajo porque yo me encargo de eso. Y luego, además, se lo he explicado varias veces por mail”.

La jornada de verano de 9:00 a 20:00 horas, que dura seis meses al año, con un descanso de 15 minutos por la mañana y otro por la tarde, además de 45 minutos para comer. Mientras que la de invierno empieza en octubre y es para los otros seis meses restantes, y se reduce dos horas, es hasta las 18:00 horas.

Respecto a este tema, Segredo ha indicado: “De esa manera se compensan las horas trabajadas de más en verano, porque en invierno hacen menos. Está todo calculado en una hoja Excel. Además, hay dos días al mes que el palacio cierra, y esos días no se trabaja”, ha explicado López de Segredo. “Si una persona al final hace horas de más, se le pagan. Y si hace menos, pierde la empresa”, ha añadido.

Firman el contrato a la vez que el finiquito

Un directivo de Clece, empresa hermana, ha admitido que el hecho de que los trabajadores firmen el contrato a la vez que el finiquito es “claramente irregular”. “Pero se incorporaron”, continúa, “unas 300 o 400 personas en verano y se formó un tapón, por lo que es posible que los contratos no se firmaran cuando correspondía”. “Es algo que tendremos que solucionar y que es circunstancial”, ha explicado.

Otro de los trabajadores, Marco, que forma parte del 30% de los empleados que no tiene ninguna discapacidad, trabajaba en el Palacio Real hasta hace unos días, desde el 15 de julio. Cuando le llamaron para firmar su contrato, su sorpresa fue que le dieron a firmar que había recibido “un curso de riesgos laborales que obviamente no me han dado, y lo que es peor, me obligaban a poner que había firmado mi contrato en julio”.

Marco quería que se reflejara que lo estaba firmando ahora y se negaron. “Me dijeron que les daba igual si no firmaba. Así que puse ‘No conforme’. Porque, además, pone que estoy haciendo un horario que no se corresponde con la realidad”, ha señalado.