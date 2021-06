El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que "la desobediencia no es el estilo" ni del Ejecutivo ni del lehendakari, Iñigo Urkullu, pero que, tras las últimas decisiones adoptadas en torno a la gestión de la pandemia en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad, el lehendakari considera que el Gobierno central "ha roto la lealtad" en esta cuestión y por eso se ha negado a aplicarlas.

Zupiria se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha defendido que los acuerdos aprobados en el Consejo Interterritorial son de "obligado cumplimiento".

"El lehendakari siempre ha dicho lo que piensa, pero siempre ha actuado con lealtad, y cree que, en estos momentos, el Gobierno del Estado ha roto esa lealtad y que no es una cuestión de desobediencia, sino que hay que decirle claramente que ha roto todas las normas", ha asegurado.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha considerado que, por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha entrado en competencias que son del Gobierno Vasco sin ningún tipo de acuerdo", y que, por otro lado, "ha decidido romper por su cuenta" con el marco acordado entre ambos gobiernos al inicio de la pandemia, "y ante eso el lehendakari ha dicho no".

El lehendakari insiste así a lo declarado este jueves, cuando enmarcó en el "desconcierto absoluto" las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Considerando que invaden competencias autonómicas, dejó claro que el País Vasco seguirá su propia "hoja de ruta" para hacer frente a la pandemia, tal y como avanzó también la Comunidad de Madrid.

"Un desconcierto absoluto"

Según Urkullu, su gobierno no participó en el debate ni en la votación. "Estamos viviendo un desconcierto absoluto con respecto a las actitudes del Gobierno español. Esta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa. Sin planteamientos previos para un consenso, plantear decisiones de manera unilateral a modo de imposición no es el resultado de una cogobernanza", denunció.

Urkullu descartó trasladar su malestar de manera directa al presidente Pedro Sánchez, al que ya le envió una carta pidiéndole la prórroga del estado de alarma. "Me dijo que no y que las decisiones se adoptarían en el Consejo Interterritorial y ya hemos visto cuál es su actitud", señaló.

"Es curioso que el Gobierno español decida no prorrogar el estado de alarma y nos invite a ir a la Justicia y veinte días después nos venga con este tipo de decisiones sin consenso y con imposición", insistió.