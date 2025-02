Terremoto en el PNV: el voto de castigo a Ortuzar eleva a Aitor Esteban a pelear por el liderazgo

El PNV concluyó este domingo la primera fase de su proceso electoral interno para la elección de su nueva ejecutiva nacional y su presidente, con tres dirigentes que han cosechado los mayores apoyos: el actual líder de la formación, Andoni Ortuzar; el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban; y el exdiputado general de Guipúzcoa​ Markel Olano. Los respaldos a este último se circunscriben solo al territorio guipuzcoano, donde a falta de un recuento oficial, habría quedado en primer lugar. A partir de este lunes la Comisión de Garantías y Control del PNV deberá cotejar los respaldos recabados por cada una de las personas propuestas por los afiliados en los batzokis desde el pasado 20 de enero, analizar la compatilidad de cargos y testar su voluntad de concurrir o no a la segunda vuelta, en la que ya las bases se limitarán a votar al candidato que deseen entre los que se postulen. Los aspirantes que apuesten por seguir en la carrera electoral hacia la presidencia del EBB tendrán que revelarlo antes del día 9, ya que el 10 comienza la segunda y decisiva fase del proceso interno. Se está a la expectativa de que Esteban se pronuncie sobre si tiene intención de competir con Ortuzar, que el 18 de enero dio a conocer su disposición a seguir otros cuatro años más (lleva 12) al frente del partido.

Según han informado fuentes jeltzales a Europa Press, por el momento y hasta la confirmación oficial de los datos, que podrían conocerse la próxima semana, Andoni Ortuzar iría en cabeza, ya que ha logrado un importante apoyo en Álava, Navarra e Iparralde, y mantiene el primer puesto en Vizcaya -el territorio más potente del PNV-, aunque a una exigua diferencia con Aitor Esteban, con el que casi empata. Al inicio del proceso la distancia era más palpable, pero esta habría ido acortándose a medida que transcurrían los días, hasta producirse casi empate técnico entre ellos. Menor es el apoyo que ha recabado Ortuzar en Guipúzcoa, que habría quedado por detrás de Esteban. El ganador en el territorio, sin embargo, parece ser Markel Olano, uno de los principales aliados de Joseba Egibar. Se da prácticamente por hecho que no será el próximo presidente del EBB -aunque está por ver si esta semana decide postularse-, pero, en todo caso, sí que entraría con fuerza en el EBB, en el que ya estuvo durante ocho años como responsable de Euskera y Educación, antes de ser elegido diputado general de Guipúzcoa.

La rivalidad por la presidencia del PNV se daría entre Ortuzar y Esteban, si realmente el portavoz jeltzale en el Congreso decide pasar a segunda vuelta. De ser así, la militancia tendría que elegir entre dos pesos pesados del partido, entre los que, en principio, no observan diferencias ideológicas. Se trataría, por tanto, de optar o no por el relevo (que no sería generacional en este caso, ya que ambos tienen 62 años) también en la presidencia del EBB después de la importante renovación que se ha ido produciendo en los últimos tiempos en los cargos institucionales del partido, y que alcanzará a la cúpula de la formación, ya que se prevé un importante cambio de caras en la ejecutiva. Se sabe desde hace tiempo que abandonará la dirección Koldo Mediavilla; está por ver si lo hará Joseba Aurrekoetxea -una de las personas más influyentes del partido-, que ya en anteriores ocasiones había mostrado voluntad de dejar de ser burukide, y se da por hecho que se incorporará Joseba Díez Antxustegi, alavés que con 32 años ya es portavoz del PNV en el Parlamento Vasco.

Fue el pasado 18 de enero, a dos días del arranque del proceso electoral interno, cuando Ortuzar hizo pública una carta a los afiliados del partido, a través de las redes sociales, en la que se mostró dispuesto a seguir un cuarto mandato, si así lo decidían las bases del partido. En esa misiva, el líder del PNV, que antes de tomar su decisión había sondeado opiniones dentro del partido, admitía que había dos posiciones: "Quienes creen que la renovación debe ser total, empezando por la propia figura del presidente del EBB; y quienes consideran que es muy arriesgado cambiarlo todo al mismo tiempo y proponen un 'mix' de renovación y continuidad". Esas dos posiciones son las que se han reflejado en las asambleas municipales, en las que la militancia ha propuesto candidatos. Al margen de algunos nombres que han surgido como el de Gorka Urtaran (exalcalde de Vitoria-Gasteiz que no entrará en liza), la exconsejera Arantza Tapia o el concejal de Etxebarri Eneko Lekue, quienes realmente tienen posibilidades de optar a la presidencia del EBB son Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, al margen de Markel Olano -del que se duda si competería y que en principio tendría menos opciones de ganar-.

La expectación está puesta en lo que hará Esteban, que sonó como posible sustituto de Ortuzar en caso de que este rehusara a postularse a la reelección. Pese a que se daba por hecho que no optaría a la presidencia del partido en caso de que el actual líder del PNV decidiera postularse, los crecientes apoyos que ha ido obteniendo Esteban han llevado a pensar en la posibilidad de que continúe hasta el final en el proceso electoral. Ya sorprendieron unas declaraciones de Esteban del pasado 16 de enero, cuando se esperaba un inminente anuncio de Ortuzar sobre sus intenciones, en las que afirmó que llevaba muchos años en el partido y siempre había dado "un paso adelante en todo" lo que se le había solicitado. "Y, desde luego, es un honor ser presidente del PNV", aseguró. El pasado 25 enero, cuando los afiliados llevaban cinco días proponiendo candidatos y surgía con fuerza su nombre en Vizcaya y Guipúzcoa, a través de un mensaje en la red social X, pasada la una de la madrugada, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados se mostró "abrumado y agradecido" por el apoyo que le estaban mostrando los militantes jeltzales. "Es la hora de la afiliación. Alderdia. Aberria (el partido, el país)", enfatizó. Estas mismas palabras las repitió a los periodistas al día siguiente, en el Teatro Arriaga de Bilbao, donde se celebró la gala de entrega de los Premios Sabino Arana.

Esta próxima semana todos los candidatos propuestos por los afiliados que hayan sido apoyados en tres batzokis deberán comunicar a la Comisión de Garantías y Control si tienen intención de pasar a la segunda vuelta, que comenzará el día 10 y se prolongará hasta el 26 de febrero. Los ocho nuevos miembros del EBB que deben elegirse y su presidente serán proclamados en la Asamblea General los días 29 y 30 de marzo en Donostia-San Sebastián.