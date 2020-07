País Vasco se una a Galicia y prohíbe votar a los positivos en coronavirus

Los contagiados por coronavirus no pueden votar. El Gobierno vasco ha comunicado este viernes que las 200 personas que han dado positivo en la prueba PCR en las dos últimas semanas no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones que se celebran este domingo. Así, el País Vasco se une a Galicia, que ya indicó que los contagiados por la covid-19 no votarán en estos extraños comicios autonómicos del 12-J.

Las consejeras vascas de Salud y Seguridad, Nekane Murga y Estefanía Beltrán de Heredia, también han explicado que los contactos cercanos a esos positivos en el País Vasco, que se cifran en torno a 500 personas, serán valorados este sábado y, según el resultado del test que se les va a practicar, podrán o no votar. Había mucha expectación por ver qué protocolos ponía en marcha el Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta que preocupan los rebrotes conocidos en la última semana.

El Ejecutivo gallego ya tomó esta misma decisión este pasado 5 de julio. El consejero de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuiña, señaló que las personas que hayan dado positivo por coronavirus no podrán ir a votar en las autonómicas, mientras que los contactos estrechos que estén en cuarentena sí lo podrán hacer tomando medidas de precaución.

Con estas decisiones de ambos gobiernos autonómicos, las elecciones, ya de por sí condicionadas por la pandemia, serán aún más atípicas de lo que se preveía.

Los casos de la covid en Ordizia se elevan a 69

En el caso vasco, la preocupación por el rebrote del virus está centrada en un caso concreto. Se trata del foco detectado en Ordizia (Gipuzkaoa). Los casos de la covid-19 detectados ascienden ya a 69, once más que este pasado jueves, según ha dado a conocer este viernes la consejera de Salud, Nekane Murga. Ahí está el núcleo del problema porque, entre otras cosas, en la Alcaldía consideran que no se dan las circunstancias para celebrar las elecciones.

En una rueda de prensa en Vitoria, la consejera ha informado también de que, en las últimas 24 horas, se han detectado en el País Vasco 31 positivos en pruebas PCR, en una nueva jornada sin fallecimientos. De ellos, 18 corresponden a Gipúzcoa, ocho a Vizcaya y cinco a Álava. Lo más preocupante es que algunos de esos casos están relacionados con el citado brote de Ordizia.