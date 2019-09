El padre de Diana Quer exige a Ana Rosa que no difunda la reconstrucción del vídeo del asesinato de su hija

La vuelta al trabajo de Ana Rosa Quintana viene acompañada de polémica. El padre de Diana Quer, Juan Carlos, ha exigido a 'El programa de Ana Rosa' a través de sus redes sociales que no difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de su hija.

En el mensaje que ha escrito en su cuenta de Twitter se puede leer: “He solicitado a Telecinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???”, ha increpado a la veterana periodista.

