Críticas contra el padre de Diana Quer: "Qué miseria moral. Repugnante lo suyo"

Este martes se celebra la vista de apelación para pedir la anulación de la condena de prisión permanente revisable a José Enrique Abuín, 'El Chicle', el asesino de Diana Quer. Horas antes del juicio, casi a las 5 de la mañana, Juan Carlos Quer ha escrito varios mensajes en Twitter en los que arremeter duramente contra Pablo Iglesias por rechazar la prisión permanente revisable. En ellos compara el pozo donde murió su hija Diana "con la piscina de la mansión de Galapagar" del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos.

El padre de Diana Quer está recibiendo un aluvión de críticas por los mensajes que ha escrito. "La última mansión de Diana, antes de ser violada y asesinada por un salvaje. Mansión actual de Pablo Iglesias, flamante vicepresidente del gobierno de España" o "La última piscina donde Diana Quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias", son algunos de los mensajes que ha escrito el padre de Diana Quer.

"Repugnante lo suyo. Entiendo su dolor, pero no lo justifica todo. Es muy miserable"

Sin embargo, estos mensajes de Juan Carlos Quer han provocado el rechazo de la gran mayoría de usuarios, que le acusan de querer politizar con la muerte de su hija, Diana Quer, y le tachan de estar haciendo algo "miserable" y "repugnante". "Qué miseria moral", "Es que ya no hay límites? No politices con la muerte de tu hija xxxx. Si es legal y no robado o “Donado” como si se compra un ferrari!"."Repugnante lo suyo. Entiendo su dolor, pero no lo justifica todo. Es muy miserable", "Usar la muerte de una hija para esto es de tener muy pocos escrúpulos".

También se pueden leer críticas como estas otras: "Flaco favor hace a la memoria de su hija con este tuit. Puede que atraiga hacia usted los ojos de la ultraderecha pero desde luego, a nivel humano, queda usted bastante malparado", "Este es, sin exagerar, de los tuits más repugnantes que he leído en mi vida. Necesitas ayuda", "Comparar un chalé comprado con hipoteca y el lugar donde murió su hija no sé que favor hace al recuerdo de Diana.¿Harían más justicia los que niegan la violencia de género? ¿Los q hablan de que quizás ir borracho casi te disculpa? No es iglesias quien estaba en el gobierno en 2016", "Utilizar el asesinato de su hija para hacer política y atraer a la ultraderecha. No se puede ser más rastrero y más abyecto".

"Iglesias rechaza la prisión permanente para 'El Chicle' porque no sería justicia, si no "venganza"

Juan Carlos Quer también ha escrito estos otros tuits: "Mañana se celebra la vista de apelación del violador y asesino de mi hija Diana. Pide la anulación de su condena a P. Permanente Revisable. Sánchez e Iglesias dicen que esta pena es inhumana, pero fingen proteger a la mujer. Asistiré sólo, las feministas están para otras cuestiones".

En su cuenta de Twitter también ha publicado este otro: "Iglesias rechaza la prisión permanente para "El Chicle" xq no sería justicia, si no "Venganza". Lo afirma el vicepresidente del gobierno, ahorra experto en Justicia y políticas de reinserción de reos sexuales reincidentes. Solito lo arregla él con clases de educación ciudadana".

