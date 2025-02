Los pactos lingüísticos con los nacionalistas interfieren la incorporación del español a la inteligencia artificial

Un estand del próximo Mobile World Congress mostrará los programas gubernamentales de català, euskera, galego y valencià para inteligencia artificial, pero no habrá sitio para el del español impulsado por la Real Academia. El reto de que la IA entienda y se exprese en español, segunda lengua nativa más hablada del mundo, está mediatizado por los compromisos de Pedro Sánchez con las pretensiones lingüísticas de independentistas y nacionalistas. La Real Academia Española (RAE), por su parte, ha recibido en los últimos años subvenciones millonarias coincidentes con su silencio ante los agravios a la lengua española desde el Gobierno y sus aliados de Cataluña.

“Tengo el placer de anunciarles que desde hace unos minutos acabamos de publicar (sic), y hacer por tanto disponible a todos los usuarios y usuarias, los primeros modelos de inteligencia artificial en castellano, también en el resto de lenguas cooficiales”. En ese anuncio salpicado de torpezas léxicas Pedro Sánchez ocultaba el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial) de la RAE. El presidente del Gobierno solo hizo referencia a una iniciativa, ALIA, que se suma a los numerosos organismos, siglas y acrónimos de tecnologías del lenguaje colgados del Ministerio de Transformación Digital y de los fondos Next Generation UE, con organización y competencias confusas.

Por las mismas fechas de enero en las que el jefe del Ejecutivo exhibía ALIA, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, durante una disertación en el Instituto de Liderazgo Político abogó por una inteligencia artificial que haga posible que “el español que hablen las máquinas sea el normalizado por la Real Academia, no el de algoritmos extraños”. El académico no se refería al trabajo realizado en LEIA para enseñar un español correcto a las máquinas y desarrollar aplicaciones para un buen uso de nuestro idioma a partir de un corpus lingüístico con 425 millones de elementos. Es posible que Muñoz Machado, con lo de algoritmos extraños, pensara en los requisitos del Gobierno para financiar las tecnologías del lenguaje, uno de los cuales exige la “completa alineación con el principio de igualdad de género en los aspectos humanos tecnológicos” además de “el derecho a la no discriminación de los algoritmos”.*

Siendo de libre interpretación la igualdad de género tecnológica o el derecho a la no discriminación de un algoritmo, lo cierto es que las consignas para tecnologías del lenguaje subvencionadas emanaron de un Comisionado Especial del PERTE 'Nueva Economía de la Lengua' al que pertenecía el director de la centenaria institución académica, conocedor, por tanto, de que las máquinas hablarán un español inclusivo e identitario plagado de desdoblamientos en masculino y femenino que desprecian el plural genérico, opuesto a la claridad y la fluidez que enseña la RAE en sus diccionarios y obras específicas como el Diccionario panhispánico de dudas o El buen uso del español.

Las directrices oficiales para el corpus lingüístico que alimente la IA no se han quedado ahí. En 2023 el Consejo Consultivo de la 'Nueva Economía de la Lengua', al que también pertenece Muñoz Machado, acordó algo tan antiacadémico como impulsar “un lenguaje libre de barreras por edad, formación académica o condicionamientos culturales”. Dicho Consejo Consultivo, no se sabe si extinto, lo integraban 36 expertos, entre ellos Luis Gª Montero, Elvira Lindo, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Diego Botto, Cristina Garmendia, Alicia Troncoso, Rozalén, María Blasco (directora del CNIO)…

En el haber de Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo contemporizador con el derecho a decidir y la consulta popular en la Cataluña previa al procés, figuran sus acuerdos con los gobiernos de Pedro Sánchez para sacar a esa institución del ostracismo. Desde 2019 la Real Academia ha recibido una subvención plurianual del Gobierno hasta un total de 16,6 millones, a los que habría que sumar los 5 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia concedidos para LEIA por un Real Decreto de 2022.

Esas ayudas, que han permitido a la RAE multiplicar y dignificar su producción académica e impulsar la coordinación con las Academias de la Lengua iberoamericanas, han coincidido en el tiempo con polémicas y escándalos públicos por medidas discriminatorias, y a veces agresivas, para la lengua española, ante las que la institución dirigida por Muñoz Machado ha permanecido de espaldas.

En el caso de la controvertida Ley Celaá que en diciembre de 2020 eliminó el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, la institución que limpia, fija y da esplendor se puso equidistante con un ambiguo comunicado. En años sucesivos su silencio ha sido notorio ante la marginación del castellano en la escuela catalana, incluida la desobediencia de la Generalitat en complicidad con el Ministerio de Educación a lo dictado por los tribunales de Justicia para respetar un 25% de enseñanza en castellano.

En la literatura oficial sobre la Nueva Economía de la Lengua impulsada con los fondos Next Generation siempre aparece el castellano (nunca llamado español) como una lengua más junto a las cooficiales. Del ninguneo a la labor de la Real Academia de la Lengua -y por lo tanto al español- en tecnologías de procesamiento del lenguaje, es una muestra el lanzamiento de ALIA como primera infraestructura pública multilingüe de Inteligencia Artificial en Europa. Tras la reciente presentación de ese proyecto por Pedro Sánchez, el organismo que lo desarrolla -el Barcelona Supercomputing Center (BSC) financiado por el Gobierno de España y controlado por la Generalitat de Catalunya-, lo promociona sin aludir a la RAE, ni a su trabajo desarrollado desde antes de 2019, ni a la dimensión de los corpus del inglés, el español, el francés y las lenguas cooficiales incorporados a la IA.

El BSC adjudica expresamente los avances en tecnologías del lenguaje a los proyectos de català, euskera, galego y valencià agrupados en la red ILENIA (Impulso de las Lenguas en la Inteligencia Artificial) y, por encima de todos, a Aina “una iniciativa del Govern per enfortir l’ecosistema del catalá d’IA” impulsada por la Generalitat con el BSC. Aina ha gozado de 2020 a 2024 de un presupuesto de 13,5 millones € de fondos europeos para “asegurar el futuro de la lengua catalana en el mundo digital al mismo nivel que otras lenguas de alcance global”, cifra que llegará a casi 20 millones de euros en 2026, el cuádruple de lo dispuesto para el mismo trabajo con la lengua española, según el R.D. firmado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace tres años.

Los proyectos tecnológicos con lenguas cooficiales no solo merecen atención preferente del gubernamental ALIA y van a lucirse en un estand del Mobile World Congress. También en los diferentes eventos tecnológicos dentro y fuera de nuestras fronteras están presentes los integrantes de ILENIA, con ausencia del programa Lengua Española e Inteligencia Artificial desarrollado por la Real Academia Española.

* Pág. 45 de la Memoria del PERTE 'Nueva Economía de la Lengua'.