El juez recrimina a Pablo Iglesias que ocultara la tarjeta robada a la exasistente de Podemos

"La omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer". El juez del 'caso Villarejo' ha acordado mantener al líder de Podemos sin la condición de "perjudicado" y "ofendido" en la pieza separada número diez de la causa, en la que se investiga el presunto robo y posterior publicación del contenido del teléfono móvil de Dina Bousselham, quien fuera asistente del ahora vicepresidente.

En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado ha señalado que la "pasividad" de Iglesias "resulta incoherente con las manifestaciones" que dio en sede judicial. Por ello, ha considerado pertinente "confirmar (de nuevo) que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso". "Si la publicación de la noticia en OK Diario le pareció muy coherente con el hecho de que la sustracción de la tarjeta fue un encargo profesional, entonces, ¿por qué no hizo nada?", ha indicado.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde al escrito presentado por la defensa de Iglesias en el que requería la rectificación del juez. El magistrado, sin embargo, ha hecho hincapié en que Iglesias "tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Perez".

"Este dato debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por el recurrente, entre el investigado Sr.Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham. Como se dijo, aunque no puede descartarsetotalmente que la fuente del medio OK Diario fuese el Sr. Villarejo, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas", ha señalado.

La "pasividad" de Iglesias

La resolución del magistrado tiene lugar después de que el pasado 25 de mayo retirara la condición de "perjudicado" y "ofendido" al vicepresidente segundo. En aquella ocasión, el instructor indicó que de las actuaciones practicadas no se podía "inferir" la "ilicitud de la actuación del medio de comunicación OKDiario o de sus responsables".

"El auto de 25 de mayo de 2020 explicaba las razones en las que se sustentaba la decisión acordada. Aunque dicha resolución ya atiende a varios de los alegatos expuestos en el recurso, esto no es óbice para dar nueva respuesta a las diferentes cuestiones planteadas en el escrito, anticipando, desde este momento, la desestimación del recurso y la confirmación de la decisión acordada en su día", ha precisado.

El juez ha remarcado el hecho de que Iglesias recibió la tarjeta de manos de Antonio Asensio y no le dijo nada a Bousselham pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular y que, además, la tarjeta había sido obtenido de forma ilícita. A su juicio, esta pasividad resulta incoherente con la versión que ha dado ante el Juzgado.

La propia Bousselham declaró en sede judicial que el líder de Podemos sabía lo que había dentro de la tarjeta porque él mismo se lo dijo. Según ha precisado el juez, "es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo porque Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante; el estado en que se la devolvió”.

Investigación en la Audiencia Nacional

El juez adoptó la decisión tras escuchar por segunda vez en sede judicial a Bousselham. Aquel interrogatorio se centró en la actuación de Iglesias. La exasistente aseguró que el líder de Podemos le entregó "destruida" la memoria SD del móvil que le habían robado en 2015. Se refería a la tarjeta del teléfono cuya información fue publicada por OKDiario y encontrada después entre los archivos del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 está intentado esclarecer quién destruyó la tarjeta.

Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.