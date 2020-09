Pablo Iglesias revela que Pedro Sánchez le pidió "perdón" tras una "discusión fuerte" por la marcha del rey emérito

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha mostrado "molesto" con el presidente Pedro Sánchez por haberle ocultado asuntos de relevancia, como la fusión de Bankia y Caixabank o la marcha de España del rey emérito Juan Carlos I, por lo que ambos manutuvieron una "discusión fuerte", tras lo que Sánchez se disculpó. "Sobre cuestiones de este tipo, no voy a hablar en los medios de comunicación", ha aseverado Iglesias, preguntado este martes en la 'Cadena SER' sobre la "ocultación" de determinados temas por parte de Sánchez: "No voy a contestar a esa pregunta por responsabilidad y lealtad al presidente del Gobierno".

"Si a mí me molesta algo que ha hecho el presidente, prefiero hablarlo en privado", ha aseverado Pablo Iglesias durante la entrevista con la periodista Àngels Barceló, sin ocultar su malestar por haber tenido conocimiento de algunos asuntos a través de la prensa: "Yo tengo muchos defectos, pero no el de no ser transparente". "En el caso concreto de la salida, de la huida del rey emérito, el presidente se disculpó... Creo que habla bien de él", ha remarcado, en referencia a una "discusión fuerte" entre ambos por tal motivo.

"Cada vez que hay un problema, tenemos que hablar", ha enfatizado, tratando de normalizar su relación con Sánchez: "En cultura democrática, es normal, estamos aprendiendo cómo funciona un gobierno de coalición... En los gobiernos de coalición es muy difícil hacer trampa". "Estoy cómodo con todos los ministros, pero creo que todos tenemos que aprender a vivir en un gobierno de coalición", ha apuntado, preguntado por su vínculo con la vicepresidenta Nadia Calviño.

Iglesias ha insistido en su apuesta por el Gobierno de coalición y las fuerzas que permitieron la investidura de Sánchez para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado frente a otras opciones, como Ciudadanos, partido al que califica de "poco coherente": "Es inviable en la práctica y se va a demostrar que es inviable. [...] Con quien se puede construir un proyecto de país es con los que hicieron posible el primer gobierno de coalición de nuestra democracia".+

Sin embargo, dice no renunciar a "hablar con todos" y pactar "acuerdos puntuales": "Claro que sí". "Pueden hablar con quien quieran de lo que quieran", ha remarcado el vicepresidente, abundando en el principio de que la "fuente de inspiración" de los próximos Presupuestos Generales del Estado tendrá que ser el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. Y que, por tanto, los Presupuestos contarán con el "carácter expansivo de las políticas económicas que hay que hacer".

En ese sentido, Iglesias ha recalcado que "España tiene una desventaja de 7 puntos en justicia fiscal" y aboga por subir impuestos para garantizar "una sanidad más fuerte, inversiones públicas para atraer el capital privado". Para ello, aboga por aumentar los gravámenes "a los grandes patrimonios", bajar el IVA a las clases más desfavorecidas y "discutir" si es posible mantener los de las clases medias: "Hay a quien hay que subirle un poquito más a quien hay que aliviarle".

Pablo Iglesias ha urgido al resto de fuerzas a negociar esos Presupuestos, necesarios para poder "vehicular las ayudas europeas", aunque se ha mostrado confiado en que será posible un acuerdo "con mucho esfuerzo, con altibajos, con momentos de tensión" al dialogar con esa mayoría que propició la investidura de Pedro Sánchez.