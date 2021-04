El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, mantuvo en el debate televisivo de este miércoles varios rifirrafes con Isabel Díaz Ayuso. En no pocas ocasiones, recurrió a la formulación de preguntas para intentar pillar a su oponente. Una de las que lanzó fue contundente: ¿Cuántas personas han muerto por covid en la Comunidad de Madrid?

A esta pregunta, Ayuso replicó "20.000" e Iglesias matizó "23.623". Sin embargo, los datos del Ministerio de Sanidad recogen un total de 14.871 fallecidos por coronavirus en la región madrileña, es decir, casi 10.000 menos. ¿De dónde sale la cifra de Pablo Iglesias?

Pues ni más ni menos que de los datos que recoge la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y que incluyen tanto a los fallecidos por covid con PCR positiva, como a los que se determina esta causa tras prueba forense o por sospecha médica.

Esto provoca que la Consejería de Sanidad de un número mayor de fallecidos que el Ministerio de Sanidad, ya que este último solo contabiliza en su registro de fallecimientos por coronavirus aquellos diagnosticados por PCR positiva.

Llama la atención que el que hasta hace poco fuera vicepresidente de Derechos Sociales tome por válidos los datos de la comunidad autónoma madrileña en lugar de los que ofrece otro Ministerio del Gobierno.

Cuando los muertos por covid sin PCR no contaban

Otro dato que contrasta con la contabilidad aportada por Iglesias en el debate es la forma en que su propia Vicepresidencia registraba los fallecimientos por covid en residencias de mayores.

En noviembre de 2020, el departamento de Iglesias publicó el 'informe del grupo de trabajo Covid-19 y residencias'. En dicho informe se defiende que la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) no incluya en sus estadísticas de fallecidos a aquellos sobre los que no se ha realizado una PCR, lo que dejaba fuera a casi 10.000 personas mayores fallecidas con síntomas covid pero sin PCR:

"Es plausible que los más de 10.000 fallecimientos por Covid-19 confirmados de personas de residencias consten también como fallecidos con COVID-19 confirmado en los datos de la RENAVE, mientras que los 9.904 fallecimientos no confirmados obviamente no pueden constar en esa estadística, atendiendo a los estándares internacionales de notificación, por no haberse confirmado la infección mediante pruebas diagnósticas".

Sin embargo, Pablo Iglesias sí que ha contado con los fallecidos con síntomas de covid pero sin PCR en su guerra de datos contra Ayuso.