Pablo Casado, sobre la 'Operación Kitchen': "Que se investigue todo de todos"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado este lunes al respecto de las últimas informaciones de la 'Operación Kitchen', una causa que, según él, es cosa del pasado. Por ello, Casado ha comparado este asunto con las causas que afectan a otros partidos y ha pedido "que se investigue todo de todos": "¿Alguien le pregunta a Pedro Sánchez qué opina de los ERE?". Y si bien ha recalcado su compromiso con el sistema judicial, el líder del principal partido de la oposición no se ha mostrado alarmado por este asunto.

"Por ahora, no me preocupa", asegura Casado sobre la última causa de presunta corrupción que afecta al PP y en la que se investiga una presunta "trama parapolicial" para espiar al extesorero Luis Bárcenas, la cual habría sido orquestada desde altas instancias del Estado. "Afortunadamente, estamos en un Estado de derecho, vamos a respetar los procedimientos judiciales y vamos a colaborar", ha recalcado este lunes durante una entrevista en la Cadena COPE.

En ese sentido, Casado se ha comprometido a "actuar" con "medidas que ya contemplan los estatutos" del partido, como "hace dos años ya pasó": "Me comprometí a soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar". Pero en este momento no baraja tomar ninguna decisión al respecto: "Por ahora, no me preocupa, porque el señor [Francisco] Martínez no está afiliado al PP", ha apuntado, en referencia al exsecretario de Estado de Seguridad; por ahora, el principal político investigado, y quien amenaza con "contarlo todo".

En cualquier caso, Pablo Casado ha remarcado que, en el supuesto de los tribunales demuestren los hechos investigados en la 'Operación Kitchen', enmarcada dentro del 'caso Villarejo', sería también necesario "que se investigue todo de todos"., también en referencia a la investigación parlamentaria que hay en marcha. "Si se quiere saber qué hacía el señor Villarejo, me gustaría saber qué hacía el señor Villarejo con Podemos", ha puesto de ejemplo, citando también a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Casado ha abundado en la idea de que 'Kitchen' es agua pasada para él, del mismo modo que el caso de los ERE de Andalucía puede serlo para el presidente del Gobierno, ajeno a "redes de corrupción que acababan a veces en cocaína y en prostíbulos". "¿Alguien le está a preguntando a Sánchez qué opina de los ERE?", se pregunta retóricamente Casado, que ha pedido que se evite medir con "doble rasero". "No voy a permitir ni juicios paralelos ni dobles varas de medir", ha zanjado.

Casado, sobre la política de Sánchez: "No es serio"

El presidente del PP se ha referido también a otros asuntos de actualidad política, como los próximos Presupuestos Generales del Estado, sobre los que aún "no hay nada de lo que hablar". "No conocemos una sola línea de los Presupuestos, no sabemos cuándo los va a presentar y con quién los va a pactar", ha lamentado Casado, para quien "esto no es serio". Tampoco ha valorado positivamente la política sanitaria del Gobierno y en ese sentido ha pedido la creación de una comisión parlamentaria al respecto: "España es el peor país en gestionar la pandemia".

En cuanto a la falta de consenso para llegar a puntos de "entendimiento", Casado ha apuntado que "habría que preguntárselo a él", en referencia a Pedro Sánchez, a quien ha también ha reprochado la filtración de sus conversaciones por Whatsapp. Sobre si él lo haría, Casado ha dicho que "tendría que nacer otra vez", y ha recordado que "fue una escueta contestación" para renovar instituciones clave del Estado, y ha emplazado a Sánchez a publicar la conversación íntegra.

Además, Pablo Casado ha reprochado las alabanzas de Sánchez al vicepresidente Pablo Iglesias, y ha insistido en que le dijo al presidente que estaría dispuesto a hablar de renovación de órganos constitucionales "si anulaba el nombramiento de Dolores Delgado y se levantaba de la mesa de la independencia en Cataluña". Sin embargo, ha recordado que hablar de "gobernabilidad" no será posible mientras esté Podemos en el Gobierno "atacando a la Corona".