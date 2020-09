Casado acusa a Iglesias de "justificar" a los okupas y le insta a acogerlos "en el jardín de su casa"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "justificar" la 'okupación' de viviendas y le ha emplazado a "dejar vivir a unos 'okupas' en el jardín de su casa" de Galapagar (Madrid), donde "no tiene problemas de metros cuadrados".

Casado ha respondido a Iglesias -quien este jueves afirmó en el Congreso que el problema de la vivienda en España no es la 'okupación' sino el precio del alquiler y la especulación- desde el barrio de la Salud de Badalona, tras acudir a un bloque de pisos afectado por ocupaciones ilegales acompañado por el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol. Varias decenas de personas han protestado contra esta visita de los 'populares'.

El presidente del PP ha dicho que no se puede "entender" que el vicepresidente segundo del Gobierno "justificara la ocupación" en el Parlamento. "Si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos okupas. Es una sencilla solución", ha enfatizado, para insistir en que dado que el "el señor Iglesias no tiene problemas de metros cuadrados" debería dejar que "ocupen su vivienda".

La 'okupación' "no para de empeorar"

Casado ha asegurado que en lo que va de año se han producido 3.700 ocupaciones ilegales, triplicando lo que pasaba en el año 2005, algo que, a su juicio, evidencia que "es un problema que no para de empeorar".

Además, ha recalcado que "no se entiende que no haya un consenso político" sobre este tema, máxime cuando ya estaba en el Código Penal incluso durante el Gobierno socialista de Felipe González". "Todo el mundo entendía que igual que no se puede robar un coche y no se puede robar en el supermercado, no se puede ocupar una vivienda. Y mucho menos de personas que lo hacen simplemente por mafia y enriquecimiento ilícito", ha exclamado.

Dicho esto, ha enumerado las principales medidas de la Ley Integral de 'Antiokupación' que ha registrado el PP en el Congreso: desalojo de los 'okupas' por las Fuerzas de Seguridad en un máximo de 48 horas; recuperar las penas de prisión de uno a tres años por ocupación ilegal; prohibir los empadronamientos de los 'okupas'; permitir a las comunidades de propietarios actuar ante la autoridad judicial; o facilitar a las personas jurídicas iniciar también los procedimientos de desalojo.

Un problema para "las clases medias"

El líder del PP ha señalado que esta iniciativa especifica que estas medidas no afectarán a los colectivos vulnerables sino a las mafias de las ocupaciones ilegales, en un momento en que hay "todos los días 40 denuncias" en España por ocupación, una veintena de ellas en Cataluña. Según ha subrayado, se trata de un "problema de las clases medias, las clases trabajadoras y las clases humildes".

Tras aludir a las "malas" previsiones económicas que pronostican el Banco de España, la OCDE o el FMI, ha afirmado que el Gobierno se ha quedado "sin brotes verdes ni letras en el abecedario, que resistan las dramáticas cifras sociales y económicas". "Este drama se debe acompañar siempre con la política social, con la recuperación del empleo y también con la recuperación del tejido económico que tanto está sufriendo la mala gestión del Gobierno de Sánchez", ha manifestado.

Albiol: "Se han parado el 40% de las okupaciones"

Albiol también ha cargado duramente contra las palabras de Iglesias negando que la ocupación es un problema y ha asegurado que demuestra que "no tiene ni idea de lo que está pasando en las ciudades". "Demuestra que está alejado de la realidad y los ciudadanos lo saben", ha aseverado.

El dirigente del PP ha defendido el cambio legal que plantea su partido para garantizar que los que se dedican a "ocupar de manera conflictiva no se salgan con la suya". Además, ha anunciado que la Guardia Urbana de Badalona "ha logrado evitar el 40% de las ocupaciones" en los tres meses que lleva como alcalde.

Tras hacer hincapié en su conocimiento de la realidad del barrio de la Salud de Badalona, Albiol ha recordado que él obtuvo el 60% de votos de los vecinos de ese barrio y, por lo tanto, el PP "representa la voluntad mayoritaria de este barrio".

"Somos pobres, no delincuentes"

Mientras tanto, varias decenas vecinos de Badalona se han manifestado durante esta visita del presidente del Partido Popular a un bloque de pisos afectado por ocupaciones ilegales en el barrio de la Salud de Badalona (Barcelona).

Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como "somos pobres, no delincuentes", "65 millones de euros a los bancos y nosotros a la calle" y "no a la agresión mediática contra las familias que ocupan por necesidad".

Durante las intervenciones de Casado, Albiol y Fernández, algunos manifestantes también han chillado "esta es la mafia del PP", "corruptos" y "fuera el Partido Popular de nuestros barrios", aunque no ha habido ningún altercado con la policía.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reconocido que asistía al acto a hablar del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su comparecencia este jueves ante la Justicia pero ha exclamado: "¡A quién le importa Quim Torra cuando estás con los vecinos de Badalona y con los problemas auténticos que tienen!".

Y ante el "ruido de fondo" que se escuchaba en el acto por la protesta, Fernández ha subrayado que ese ruido era "muy poco compatible con la democracia", que consiste en "escuchar al discrepante y ser capaz de oír y atender las peticiones de la gente" como, a su juicio, ha hecho Albiol en Badalona.

Así, ha afirmado que familias "humildes en pisos de poco más de 40 metros cuadrados viven con pánico a la ocupación" y con Albiol se han "evitado ocupaciones en un número espectacular". "Eso es hacer política social", ha proclamado.