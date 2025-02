Óscar Puente llama "personaje sin dignidad" a Mazón

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este domingo al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de "irresponsable absoluto" por su gestión de la dana de octubre y ha preguntado "dónde está la dignidad" del dirigente popular, que sigue en el cargo tres meses después de la tragedia.



En Valencia "el que te vote Txapote ha costado vidas humanas", ha aseverado en la clausura del congreso del PSPV-PSOE, en el que se ha revalidado a la ministra Diana Morant como secretaria general, donde se ha preguntado "a ver qué Txapote se les ocurre" a los populares "para salvarle la cara a Mazón".



El ministro ha afirmado que ese "eslogan mezquino" que el PP acuñó en las elecciones haciendo una utilización política del terrorismo conllevó en la Comunitat Valenciana a que "un gobernante responsable, serio," y que había hecho "una magnífica labor" -en alusión a Ximo Puig- fuera sustituido por "un personaje que no cumple con los mismos estándares que debe exigírsele a cualquier gobernante".



Que Mazón siga a día de hoy al frente del Gobierno valenciano es "uno de los casos de dejación política y de desprecio por la ciudadanía más evidentes" de "la historia de la política del último medio siglo", ha afirmado Puente, quien se ha preguntado "en qué país del mundo un partido político se permitiría el lujo de mantener en su puesto a alguien así".



Mazón "está dispuesto a permanecer en el poder, aunque ya no le quede lo más básico que se necesita en la vida para estar al frente de cualquier cosa, que es la dignidad", ha aseverado Puente, quien ha criticado que el PP pida muchas responsabilidades políticas pero le "cuesta asumirlas" cuando son "absolutamente inexcusables".



La posición del president "es insostenible desde el mismo momento que se supo que hizo dejación de sus funciones, que eran las máximas, el día de la tragedia, sin que sepamos a día de hoy a ciencia cierta qué estaba haciendo mientras la gente se ahogaba", ha subrayado.



El ministro ha indicado que Mazón "pecó de imprudente" en las horas previas de la tragedia, cuando había "margen para salvar vidas", pues no adoptó "ni una sola medida de protección para la población", se "esfumó" y cuando reapareció "ya era demasiado tarde".



A su juicio, todo esto pone de manifiesto "la pasta de la que está hecha el PP" y también "la falta de liderazgo" de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y su "escasa, por no decir nula, estatura política", al decir que si fuera el presidente del Gobierno "le habría quitado las competencias al incompetente" president, pero no destituye a Mazón.



Según el ministro, Mazón es "un zombi político", al que el PP "exhibe en sus cónclaves y le aplauden", y se ha preguntado si los aplausos son para "la faena del Ventorro" -en alusión al restaurante donde comió el día de la dana- porque quizá "saben alguna cosa" que el resto desconoce.



Puente ha afirmado que el PSOE está llamado a afrontar "la ola reaccionaria que se abre en todo el mundo", pues "la socialdemocracia española es la autentica referencia de éxito de la política socialdemocrática en el mundo" y su gran referente es Pedro Sánchez.



Se ha mostrado asimismo seguro de que el PSOE volverá a ganar las próximas elecciones en 2027 porque el PP no tiene proyecto para este país ni en materia territorial, ni económica ni social, y también de que el PSPV recuperará a Generalitat de la mano de Diana Morant, ya que frente a la apuesta por "las vísceras y el negacionismo" el sello socialista es "la ciencia".



"No hay nada en su proyecto machista, negacionista, basado en imposición y excluyente de la mayoría de la sociedad, que les haga merecedores de volver al Gobierno en 2027 ni seguir en el Gobierno valenciano", ha aseverado.