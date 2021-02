Oriol Junqueras, tras salir de la cárcel: "Amo a España, a los españoles y su lengua"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha salido prisión gracias al tercer grado penitenciario en plan campaña para las elecciones catalanas del 14-F, ha reiterado este lunes que "ama a España, a los españoles y a su lengua", aunque no comparta "el proyecto político de los aparatos del Estado".

La independencia, ha dicho, no depende solo de que ellos digan que sea así, "deberá ser reconocido por alguien". Asimismo, ha querido recordar a los socios de Junts per Catalunya (JxCat) que "la realidad es compleja y multilateral, no unilateral o bilateral".

Además, ante las críticas, Junqueras ha asegurado en una entrevista con 'La Sexta', ser "el independentista más independentista que nunca haya habido".

El republicano ha defendido que "es compatible" querer que a España le vayan bien las cosas y ayudar en la medida de lo posible, querer lo mejor para sus "vecinos", con defender la independencia. Incluso, dice, quiere "poder negociar incluso con los que lo aprisionan".

Que acepten la propuesta de ERC

Por otro lado, en un acto en el Pati del Casino del Centro de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha pedido a todos los partidos soberanistas, que son, ha dicho, "los favorables a la autodeterminación y la amnistía", que "dejen de pelearse" y de "decir no a todo" y acepten la propuesta de Esquerra de liderar un gobierno conjunto tras las elecciones del 14-F, según Europa Press.

Junqueras ha expresado su apoyo a la fórmula de gobierno que propone ERC, que es de "frente amplio" integrado tanto por la propia ERC, como por JxCat, los comunes, la CUP y el PDeCat.

Ha sido el segundo orador del mitin porque tenía que regresar a la cárcel, ha empezado por descartar totalmente cualquier acuerdo con el PSC, ya que, ha recalcado, "somos abiertamente incompatibles" y "representamos modelos opuestos".

"El PSC -ha dicho- sabe muy bien que solo ERC puede tumbar sus mayorías eternas en el área metropolitana, y por esto nos ve como su gran rival y se alegra cuando nosotros no podemos hacer campaña en condiciones de igualdad porque tenemos que volver a la prisión".

Rechazan cualquier pacto con el PSC

Tras descartar cualquier pacto con el PSC, Junqueras ha afirmado que resulta evidente "que hay mayorías posibles en el Parlament para avanzar en el camino de la república, y para hacer posible un referéndum de autodeterminación, y estas mayorías son las que (el vicepresidente) Pere Aragonès ha planteado en muchas ocasiones".

"Son las que están formadas -ha concretado- por todos los partidos que abiertamente se han mostrado favorables a la autodeterminación y la amnistía".

Junqueras ha considerado que "ninguno de estos partidos se puede desentender de un gobierno liderado por ERC que trabaje por la amnistía, la autodeterminación y por una república justa y limpia de corrupción al servicio de todos".

"Dejen de decir 'no' a todo"

En consecuencia, ha añadido Junqueras, "les pido que dejen de decir 'no' a todo, que dejen de pelearse unos con otros, que dejen de meter el dedo en el ojo del otro" y que acepten "la propuesta" de un gobierno de frente amplio.