Un organismo que preside Carmen Calvo subvencionó a la fundación de la que es patrona

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO), un organismo de carácter autónomo pero que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, adjudicó en marzo de 2019 una subvención de 12.000 euros a la Fundación Sistema, cuya patrona es la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales establece que el presidente del consejo rector de este organismo autónomo es el ministro de la Presidencia, en este caso la ministra Carmen Calvo.

La titular de Presidencia, que puede elegir hasta diez vocales del patronato del CEPCO, también se encarga de nombrar y cesar al director del organismo, que ahora es Yolanda Gómez Sánchez. Esta directiva suscribió el 12 de marzo de 2019 un convenio para la organización del Congreso Internacional denominado 'Balance y perspectivas de la Constitución Española de 1978', por el que otorgó 12.000 euros a la Fundación Sistema de Tezanos, y en la que Carmen Calvo es patrona desde mayo de 2017, según confirma un portavoz de la propia Fundación a Vozpópuli. En el Ministerio de la Presidencia aclaran que Calvo es patrona de la Fundación Sistema en representación de la Ejecutiva del PSOE.

Ministerio de la Presidencia

Una de las obligaciones de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es "elevar al Ministerio de la Presidencia los estados de ingresos y gastos del organismo, para su remisión al Ministerio de Economía y Hacienda y posterior tramitación del anteproyecto de presupuestos del organismo", según destaca la ley que regular la actividad del organismo público, publicada en el BOE.

La adjudicación de la subvención de la que se benefició Sistema la publicó el BOE el 29 de marzo de 2019 en el apartado de 'Otras Disposiciones', y bajo el epígrafe Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cuya titular ya era Calvo. En la mencionada disposición se puede leer que la dirigente del PSOE se encargó de la inauguración del evento, que se desarrolló con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. En el encuentro participaron, entre otros, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, y la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El BOE de 29 de marzo de 2019 especificó que el CEPCO abonaría a la Fundación "las facturas relativas a los gastos generados por la organización y realización del congreso, por importe total máximo de 12.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 25.101.462M.226.06 de su Presupuesto de gastos para 2019. Esta aportación representa un 7,11% del presupuesto total previsto para el congreso, estimado en 168.800 euros".

Mayo de 2017

José Félix Tezanos, presidente de la Fundación Sistema y actual director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha confirmado a este periódico que Calvo ingresó en el patronato que él encabeza justo después de que Pedro Sánchez venciera las segundas primarias, en mayo de 2017. Desde entonces se ha mantenido en el cargo.

Por el contrario, el titular del Ministerio de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, sí se ha apartado del Patronato ante una posible incompatibilidad, según completa Tezanos a este diario. "Rodríguez Uribes deja temporalmente su presencia en el Patronato porque editamos dos revistas culturales y podría producirse alguna colisión de intereses. Así se viene haciendo con los responsables del Ministerio de Cultura", ha precisado el presidente de la Fundación Sistema a preguntas de Vozpópuli.

Subvenciones y publicidad

Al ser interpelado sobre qué tipo de colisiones de intereses podrían surgir entre el Ministerio de Cultura y la fundación, Tezanos ha indicado que además de las subvenciones también podría haber dudas en los "concursos, convocatoria de premios o publicidad". Según ha dicho, la decisión de apartar a los ministros "no es necesario ni exigible". "Pero es nuestra costumbre", ha añadido.

Este diario ha podido confirmar que el Ministerio de Cultura adjudicó en enero de 2019 a Iniciativas Editoriales Sistema, que forma parte de la fundación de Tezanos, un contrato por 12.300 euros para la 'Realización de un estudio para las posibilidades de reforma de la Constitución Española de 1978'.

Vozpópuli ha preguntado a Tezanos el motivo por el que la vicepresidenta no ha abandonado el patronato en el que también figuran otros dos cargos del actual Gobierno. En concreto, se mantienen el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños; y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

Y el presidente del CIS ha asegurado que Calvo no había abandonado la Fundación Sistema porque "no tiene funciones en Cultura". Ha insistido en que pese a ser la vicepresidenta del Gobierno, no es superior jerárquica del titular del Ministerio a cargo de Rodríguez Uribes. "No pueden entrar en contenidos concretos", ha concluido.

"No es correcto"

Una portavoz del Ministerio de la Presidencia ha subrayado a este diario que la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y responsable del contrato con la Fundación Sistema es Yolanda Gómez. En este sentido, ha precisado que "no es correcto decir que este organismo lo preside la vicepresidenta". Según sostiene del Gobierno, es similar a otros organismos autónomos como el Boletín Oficial del Estado (BOE) o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que están adscritos al Ministerio de la Presidencia.

Carmen Calvo preside el consejo rector, pero el día a día de las tareas del CEPCO lo lleva la directora, Yolanda Gómez, que es la persona que firma el convenio. Desde que la vicepresidenta entró en el Gobierno no ha vuelto a ir a las reuniones del patronato de la fundación. No participa ni directa ni indirectamente en la gestión del patronato: figura, pero no ha asistido", indican desde el Gobierno

La mencionada portavoz ha admitido que el CEPCO ha llevado a cabo diferentes iniciativas, entre las que destaca la conferencia que desarrolló junto con la Fundación Sistema con motivo del 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española. Y ha precisado que Calvo forma parte del patronato de dicha organización en calidad de miembro de la Ejecutiva del PSOE.

"Carmen Calvo preside el consejo rector, pero el día a día de las tareas del CEPCO lo lleva la directora, Yolanda Gómez, que es la persona que firma el convenio. Desde que la vicepresidenta entró en el Gobierno no ha vuelto a ir a las reuniones del patronato de la fundación. No participa ni directa ni indirectamente en la gestión del patronato: figura, pero no ha asistido. El cargo de la vicepresidenta es más bien honorífico y desde luego el consejo rector no ha visto en ninguna ocasión los detalles de los convenios", ha completado la portavoz del Ministerio de la Presidencia.