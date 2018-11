Denuncian al director y a una subdirectora de la Policía de Carmena por presentarse a las pruebas de comisario

Uno de los catorce opositores admitidos a Comisario del cuerpo de la Policía Municipal de Madrid ha presentado un recurso contra la presencia en las citadas oposiciones del hasta hace pocos días director general, Andrés Serrano, y de la subdirectora del mismo cuerpo Ema Teresa Pereda.

Andrés Serrano, que ha ocupado el puesto de director general desde el inicio de la legislatura, dimitió hace algunos días para presentarse a esas pruebas, mientras que la subdirectora se mantiene en el puesto.

La escala técnica de la Policía Municipal, los mandos, están indignados por el hecho de que la persona que ha dirigido la política del cuerpo, y tiene capacidad incluso para decidir cuándo se convocan las pruebas, haya decidido presentarse a las pruebas.

Condiciones

Fuentes de la escala técnica señalan que la primera de las “casualidades” es que las oposiciones se hayan convocado 12 días antes de que 12 oficiales más pudieran cumplir una de las condiciones que exigía la convocatoria: llevar dos años en el puesto inmediatamente inferior al que aspiran a ocupar.

“No hay pruebas –señala uno de los oficiales- de que hayan decidido convocarlas 12 días antes de que haya 12 aspirantes más, pero en el cuerpo todos sabíamos esta circunstancia y la dirección también”.

Un portavoz de APMU, la Asociación de Policía Municipal Unificada, calificó de “descrédito” y “manipulación” este concurso oposición. Creen que no eran necesarias estas plazas hasta el año 2020 y que el director Andrés Serrano, como responsable del cuerpo, ha participado en la determinación de las bases y otras circunstancias relativas al concurso.

El aspirante que ha presentado el recurso ante la concejalía está dispuesto a ir a los escalones superiores hasta llegar a los tribunales de Justicia, pues considera que en los dos casos se han cometido graves irregularidades que ponen en duda la objetividad de las pruebas. “Sobre la ética de acudir a este concurso–señaló- parece que no hay discusión”.

En el recurso enviado a la concejalía, que ya ha sido rechazado, el opositor reconocía que la Ley otorga al que ocupa un puesto político la posibilidad de presentarse, pero añade que hay un conflicto de intereses y un choque “con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el ascenso y promoción en la función pública”.

El recurso afirma que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que las autoridades y personal al servicio de las Administraciones en los que se den algunas circunstancias se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, que resolverá lo procedente.

Los motivos por los que debería haberse abstenido el director – según el recurso- es tener interés personal en el asunto. La Ley dice –según el texto de la denuncia- que los organismos jerárquicamente superiores podrán ordenar al aspirante que se abstenga de toda intervención en el expediente.

El artículo 53 recoge los principios éticos que vinculan a los empleados públicos, incluidos los que deben abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan interés personal. El autor del recurso entiende que todas estas circunstancias afectan al director general.

El opositor cree que en el caso de Ema Teresa Pereda López existe conflicto de intereses y vulnera los principios que deben regir en todos los procesos selectivos, a menos que la opositora sea cesada como subdirectora general de recursos humanos de la Policía de Madrid.

Respuesta del director

Por su parte, el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, declaró recientemente a Europa Press que se presenta a las oposiciones de ascenso a comisario ahora como "un aspirante más".

Serrano ha subrayado que él no ha ascendido con ‘Ahora Madrid’ y añade que es policía desde hace 36 años y ascendió a cabo con el CDS, a sargento, subinspector y oficial con el PP “y ahora me presento porque es cuando salen las plazas, porque no salen todos los años”.