La operación paso del Estrecho más atípica sigue en el aire, a la espera de Marruecos

La operación paso del Estrecho, en la que cada verano cruzan hacia el continente africano más de tres millones de ciudadanos procedentes de países como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, sigue en el aire. Las reuniones técnicas para preparar una nueva edición de este gran éxodo estival se están celebrando, pero todo depende de que Marruecos decida reabrir la frontera que clausuró el pasado 13 de marzo al tráfico de personas por el coronavirus. De momento, reina la incertidumbre sobre las intenciones de nuestro vecino del sur, que ha impedido el regreso incluso a sus ciudadanos.

La semana pasada, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla reclamaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez que este año no se celebrase la operación, aunque esta semana, aunque hace pocos días el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, mostraba su "colaboración absoluta" con el Gobierno en materia sanitaria si finalmente se celebra.

En Interior dicen estar a la espera de lo que haga el reino alauita, aunque aseguran tener los protocolos diseñados, a falta de "afinarlos" en función de la evolución de la pandemia en los países de destino. El despliegue, que implica movilizar efectivos policiales, sanitarios o intérpretes han sido diseñado en coordinación con los departamentos de Transportes, Sanidad y Exteriores y existen contactos permanentes con los países de origen de los viajeros en Europa. Pero el mutismo es absoluto.

Una vez que se reabran las fronteras interiores de la UE, no habrá forma de evitar que entrenen España los ciudadanos de origen magrebí que quieran visitar a sus familias en África y se dirijan hacia los puertos del sur como Algeciras o Tarifa (Cádiz), Málaga, Almería, Motril, Alicante, Valencia a la espera de poder cruzar. A España le corresponde una especie de papel de guardia de tráfico, pero poco más puede hacer.

En cualquier caso, es de esperar un menor flujo de viajeros por la pandemia. En el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska creen que muy pocos se arriesgarán a emprender el viaje antes de tener asegurado que podrán atravesar el Estrecho. En este sentido, descartan grandes aglomeraciones en los puertos de salida y recalcan que se trata de una operación "asentada y engrasada" que funciona desde hace 33 años.

Miles de empleos en juego

Miguel Alberto Díaz, de CCOO en el Campo de Gibraltar recuerda el impacto que una eventual cancelación podría tener en las empresas que viven en parte de la OPE. "Algunas podrían aguantar el envite, pero otras no", apunta. Calcula que en Andalucía podrían peligrar 5.000 empleos directamente relacionados con la misma. Por eso piden no hacer una dicotomía entre OPE o salud, sino que reclaman un tránsito ordenado que no ponga en riesgo la salud pública.

El impacto económico del tránsito de viajeros, en cambio, es muy modesto para la hostelería y las ciudades que albergan los puertos de salida. La dinámica hace que los viajeros en tránsito se acumulen con sus vehículos en grandes áreas de descanso y, como mucho, consuman en las grandes superficies comerciales cercanas a las carreteras. En este sentido, desde el sindicato reclaman que la OPE se celebre, aunque se adopten todas las medidas de seguridad para proteger la salud tanto de los trabajadores implicados (navieras, Protección Civil, puertos, agentes de policía) como la de los ciudadanos de la región.