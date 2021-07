El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado una gran remodelación en su Ejecutivo, que afecta a casi todas las carteras políticas del ala socialista, y que supone la salida de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de su jefe de gabinete, Iván Redondo, y de otros seis ministros. Entre las incorporaciones, destaca la de Félix Bolaños como nuevo ministro de la Presidencia, e Isabel Rodríguez como nueva portavoz y ministra de Política Territorial.

La salida de Calvo supone además el ascenso a la Vicepresidencia primera de la hasta ahora vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Como consecuencia, la líder de Unidas Podemos y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también pasa de la Vicepresidencia tercera a la segunda, y la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de la cuarta a la Vicepresidencia tercera.

En cuanto a las salidas, además de Redondo y de Calvo, dejan el Gobierno los ministros de Exteriores, Arancha Gozález Laya; de Justicia, Juan Carlos Campo; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

Pilar Llop, nueva ministra de Justicia

La hasta ahora presidenta del Senado Pilar Llop será desde ahora la nueva ministra de Justicia en sustitución de Juan Carlos Campo. Hereda la cartera con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva paralizado desde finales de 2018.

Llop es jueza especialista en violencia de género y ha ostentado hasta la fecha la Presidencia de la Cámara Alta, puesto al que llegó en diciembre de 2019 siendo senadora del PSOE por designación autonómica de la Asamblea de Madrid. Además fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género desde julio de 2018 a abril de 2019.

La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop.

José Manuel Albares en la cartera de Exteriores

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es un hombre de la entera confianza de Pedro Sánchez, y además militante del PSOE desde 1999, para sustituir al fichaje de la independiente Arancha González Laya que había realizado el jefe del Ejecutivo en enero de 2020, cuando José Borrell, ocupó el puesto de jefe de la Diplomacia Europea.

Se trata de un hombre de la máxima confianza de Sánchez, que le ha acompañado como asesor internacional desde que éste llegara a la secretaría general del PSOE. Fue de hecho el encargado de preparar el programa electoral del partido en este ámbito para las comicios de diciembre de 2015, cuando se incorporó al equipo de campaña de Sánchez procedente del Ministerio de Exteriores, donde ejercía de subdirector general para Africa Subsahariana. Y también es el responsable de la ponencia "España en Europa y en el mundo" del 40º Congreso del PSOE que se celebrará en octubre próximo.

Tras llegar Sánchez al Ejecutivo, fue nombrado consejero diplomático y su cargo quedó englobado en el Gabinete de la Presidencia, bajo la batuta de Iván Redondo, quien ahora sale del Ejecutivo. Desde ese cargo asesoró al presidente en cuestiones de política internacional y ejerció de 'sherpa' en la UE y el G20, es decir, siendo el negociador que preparaba las cumbres en las que participaba el presidente.

José Manuel Albares, junto a Pedro Sánchez en el Falcon.

Pilar Alegría sustituye a Celaá en Educación

La zaragozana que hasta ahora ostentaba el cargo de delegada del Gobierno en Aragón sustituirá a Isabel Celaá al frente de Educación. Nacida en 1977, Alegría ha estudiado Magisterio, en la especialidad de Educación Primaria, en la Universidad de Zaragoza. Además, tiene un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense.

También ha sido diputada socialista por Zaragoza en el Congreso entre 2008 y 2015, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2008 y 2012 y secretaria de Organización del PSOE en Aragón. Igualmente, ha sido consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno aragonés entre 2015 y 2019, y delegada del Gobierno en Aragón, desde febrero de 2020 hasta el 10 de julio de 2021.

La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría. EP

Diana Morant, de Gandía al ministerio de Ciencia

La hasta ahora alcaldesa de Gandia (Valencia), Diana Morant, asume la cartera del Ministerio de Ciencia e Innovación tras seis años de gestión municipal y tres de experiencia como ingeniera de Telecomunicaciones. Morant (1980) se graduó por la Universitat Politècnica de València en 2007 y realizó su proyecto final de carrera en la empresa Fermax Electrónica SAE. Ejerció como ingeniera de desarrollo en el departamento de I+D de la Akhena Ingeniería, entre mayo de 2008 y febrero de 2011. Además, impartió un curso de Domótica en la empresa SGS Tecnos en julio de 2011.

En 2008 obtuvo el certificado de conocimientos en Infraestructura Común de Telecomunicaciones del Colegio Oficial de Ingenieros y en 2009 logró su Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), a los que se suma un certificado de conocimientos en Cámaras IP y Vídeo en Rez por Axis Communications Academy, en 2010.

En mayo de 2011 dio el salto a la política entró al Ayuntamiento de Gandia como concejala del Grupo Municipal Socialista. Tras ser elegida como secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia en junio de 2014, ganó las elecciones municipales de 2015, arrebatando la Alcaldía al 'popular' Arturo Torró.

Óscar López sustituye a Iván Redondo

El hasta ahora presidente y Consejero Delegado de Paradores Nacionales, Oscar López, será el nuevo jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sustitución de Iván Redondo. Se trata de un hombre de partido que tuvo cargos orgánicos ya con José Luis Rodríguez Zapatero, como secretario general, y después con Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue quien le nombró secretario de Organización del PSOE, es decir, número tres del partido en febrero de 2012, cuando relevó a Zapatero al frente del PSOE.

Oscar López, que nació en abril de 1973, se afilió al PSOE en 1996 y fue asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo entre 1997 y 2000, como experto en Relaciones Internacionales. Tras el periplo europeo, le fichó José Blanco, el entonces secretario de Organización del PSOE con Rodríguez Zapatero.

Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero --entre 2004 y 2011-- fue diputado por la provincia de Segovia, a la que está vinculado ya que su familia materna procede de allí, en concreto de Bercimuel y Riaza. Durante su paso por el Congreso de los Diputados ejerció como Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española y ponente del proyecto de Ley de Reforma de la Financiación de la Corporación de RTVE.

El nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez se licenció en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo cursado un año en la Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido). No obstante, también había iniciado estudios de Derecho que no finalizó.

Óscar López, el socialista que sustituye a Iván Redondo como jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. EFE

Félix Bolaños, el nuevo jefe de la trastienda de Moncloa

Nacido en Madrid en 1975, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, donde fue número uno de su promoción tanto en el Curso General de Abogacía como en el Curso Especial de Derecho Laboral impartidos por la Escuela de Práctica Jurídica.

Profesor del Instituto de Empresa (IE Law School), concurrió en las listas del PSOE para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, pero no logró escaño. Era jefe de la división de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica del Banco de España, cuando el 7 de junio de 2018 fue nombrado secretario general de la Presidencia del Gobierno, en el ejecutivo de Pedro Sánchez que surgió tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Conocedor del PSOE, desde 2014 era secretario de la Comisión de Ética y Garantía del partido antes de su salto a La Moncloa. Fue además el coordinador para la elaboración del nuevo Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del PSOE, que se aprobó por el Comité Federal el 17 de febrero de 2018.

No obstante, el nombre -y el rostro- de Bolaños se hizo conocido para el gran público meses antes en una jornada histórica, la de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Mientras Iván Redondo ha sido conocido como el principal asesor político de Sánchez, Bolaños se ha considerado siempre otra pieza esencial del engranaje de Moncloa, más centrado en la letra pequeña, y en el ajuste jurídico de las grandes decisiones. Una labor que ahora seguirá desempeñando, ya sí, desde la Mesa del Consejo de Ministros, y como nuevo "hombre fuerte" del aparato del PSOE en el gabinete de Pedro Sánchez.

El nuevo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Félix Bolaños.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial

Rodríguez, hasta ahora alcaldesa de Puertollano, asumirá la cartera de Política Territorial apenas unos meses después de la llegada de Miquel Iceta a este Ministerio. Ahora, el también líder del PSC pasará a Cultura y Deporte, aunque, con él Sánchez pretendía avanzar en el impulso con las relaciones en Cataluña. De hecho, Iceta llegó incluso a plantear un referéndum sobre un acuerdo de autogobierno y financiación catalana.

La nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Europa Press

Así queda el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez:

-PRESIDENTE: PEDRO SÁNCHEZ

-VICEPRESIDENTA PRIMERA: NADIA CALVIÑO (mantiene la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asciende a "número dos" del Gobierno).

-VICEPRESIDENTA SEGUNDA: YOLANDA DÍAZ (pasa de la vicepresidencia tercera, que asumió tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, a la segunda. Mantiene la cartera de Trabajo y Economía Social).

-VICEPRESIDENTA TERCERA: TERESA RIBERA (sube un escalón en las vicepresidencias y se mantiene como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

-MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: JOSÉ MANUEL ALBARES (hasta ahora embajador en París. Sustituye a Arancha González Laya).

-MINISTRA DE JUSTICIA: PILAR LLOP (deja la presidencia del Senado. Sustituye a Juan Carlos Campo).

-MINISTRA DE DEFENSA: MARGARITA ROBLES (se mantiene sin cambios).

-MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: MARÍA JESÚS MONTERO (deja las labores de portavoz del Gobierno y mantiene Hacienda).

-MINISTRO DEL INTERIOR: FERNANDO GRANDE-MARLASKA (se mantiene).

-MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (alcaldesa de Gavá, sustituye a José Luis Ábalos).

-MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: PILAR ALEGRÍA (hasta ahora delegada del Gobierno en Aragón, sustituye a Isabel Celaá).

-MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: REYES MAROTO (se mantiene).

-MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: LUIS PLANAS (se mantiene).

-MINISTRA DE SANIDAD: CAROLINA DARIAS (se mantiene).

-MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ISABEL RODRÍGUEZ (hasta ahora alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Sustituye a Miquel Iceta en Política Territorial y en la portavocía a María Jesús Montero).

-MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE: MIQUEL ICETA (sustituye a José Manuel Rodríguez Uribes y deja la cartera de Política Territorial).

-MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: IONE BELARRA (Podemos. Se mantiene).

-MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: DIANA MORANT (alcaldesa de Gandía. Sustituye a Pedro Duque).

-MINISTRA DE IGUALDAD: Irene Montero (Podemos. Se mantiene).

-MINISTRO DE CONSUMO: Alberto Garzón (Podemos. Se mantiene).

-MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: JOSÉ LUIS ESCRIVÁ (se mantiene).

-MINISTRO DE UNIVERSIDADES: MANUEL CASTELLS (Podemos. Se mantiene).