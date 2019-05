Nuevos casos afianzan la hipótesis de que Infancia Libre funcionaba como una trama criminal

La Policía Nacional avanza en su hipótesis de que la asociación Infancia Libre funcionaba como una trama criminal, tras encontrar coincidencias tanto en los tres casos en los que las madres fueron arrestadas como en los que se han denunciado posteriormente en Madrid y en Andalucía.

Así lo han explicado a Efe fuentes de la investigación, que confirman que en los últimos días ha habido reuniones entre los investigadores de la Unidad de Policía Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla y posibles nuevos afectados en las que se han puesto en común las similitudes de los casos.

Los investigadores seguirán indagando para tratar de reunir pruebas con las que puedan asegurar que Infancia Libre funciona como una organización criminal.

"Se trata de una trama"

Rosa María Sanz, abogada del exmarido de Ana María B.V., la última detenida de Infancia Libre, ha explicado a Efe que parece claro que "se trata de una trama" en la que saldrán más casos y en la que por ahora se ha constatado que "coinciden muchos elementos".

Ha adelantado que si la Policía consigue acreditar esa organización delictiva los abogados de los afectados tienen previsto personarse como acusación, y es previsible que un único juzgado asuma todos los casos.

Orden de alejamiento

Sobre su caso ha adelantado que ha solicitado una orden de alejamiento contra Ana María B.V. para que no pueda acercarse a su hija y se dé la custodia al padre, ya que desde el arresto de la mujer el pasado día 21 sigue sin permitir que su expareja vea a la menor, como hacía desde hace un año y medio antes y por lo que fue arrestada.

La letrada considera que eso no es legal porque el padre "no tiene en vigor ninguna orden de alejamiento" de la pequeña dado que la reciente sentencia que le absolvía de abusos sexuales a la niña pero le condenaba por darle un bofetón, imponiendo una orden de alejamiento, no se tiene que cumplir hasta que haya sentencia firme, lo que no se da porque ella ha recurrido.

De hecho el padre cuenta ya con un certificado judicial que detalla que puede cumplir el régimen de visitas estipulado antes de esa sentencia, detalla.

La titular del Juzgado 7 de Arganda resolverá el próximo día 31 sobre esta orden de alejamiento solicitada contra Ana María.

En la misma línea el letrado Eduardo García, abogado de Daniel, el segundo padre afectado, ha confirmado que la Policía está ampliando su investigación con nuevos casos que son similares a los ya conocidos, y confía en que se impute a la asociación el delito de asociación criminal porque sus integrantes operaban siempre igual y con la misma abogada, psiquiatra y pediatra.

Por su parte Daniel ha relatado a Efe que solo conoce su caso y en parte el del exmarido de María Sevilla, entre los que "hay conexiones y aparecen los mismos profesionales de la seguridad social de Madrid y de Granada, y los mismos abogados", y ha expresado su confianza en la labor que están desarrollando la Policía y la Justicia.