El nuevo plan del Gobierno para explotar los minerales estratégicos

Los minerales estratégicos, como las tierras raras, fundamentales en el ámbito tecnológico y científico, están cada vez más en la palestra del debate público y de los intereses políticos. Especialmente desde que Donald Trump asumiera su nuevo mandato hasta 2029 y pusiera todo su interés en las tierras raras de Groenlandia. Estos minerales son elementales para producir vehículos eléctricos, paneles solares, microchips y otras tecnologías estratégicas.

Ahora, es China quien provee del 100% de estos minerales estratégicos a la UE, por eso, desde el Gobierno de España se ha lanzado a audiencia pública su propuesta para un primer Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Este Plan tiene como principal objetivo identificar los recursos que pueden encontrarse en las más de 1.000 balsas y escombreras de proyectos mineros ya existentes en toda España, entre ellas, las tierras raras.

Ya en 2023 la Comisión Europea obligó a España a trasladar de inmediato su plan de reservas de las tierras raras en su territorio y planes de exploración, precisamente para que los países miembros puedan competir con China en este ámbito.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que el objetivo de este plan es dotar de "un enfoque muy integral, un enfoque 360º" a la gestión de estas materias primas, poniendo el foco así en el reciclaje, la sostenibilidad y en reforzar la autonomía estratégica.

También, el Programa Nacional de Exploración Minera 2025-2029, supondrá una iniciativa pionera, ya que en España hace décadas que no se desarrolla una prospección similar -siendo la última el Plan Nacional de Minería, entre 1969 y 1970-. En aquella época se enfocó principalmente en el carbón, el hierro o el oro. Ahora, se buscarán recursos fundamentales, como el litio, el níquel, el cobalto o las tierras raras.

Este programa, cuyo borrador se prevé lanzar a consulta antes del próximo 24 de mayo y que aunará la colaboración público-privada, contará con recursos económicos propios y se prevén dos líneas de ayudas, una para buscar recursos no identificados y otra para las instalaciones de residuos.

Contexto geopolítico complicado y transición energética

Durante el acto de presentación del lanzamiento del I Plan de Acción de Materias Primas en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha destacado que la gestión de las materias primas fundamentales es "una cuestión cada vez más importante en un contexto geopolítico cada vez más complicado y en un contexto de transición energética que va a necesitar materias primas en mayor necesidad", apostando por "la identificación de las necesidades, el reciclaje y la circularidad".

Asimismo, ha puesto en valor que la dependencia energética España la va a eliminar gracias a la transición energética, mientras que la dependencia de minerales y materias primas críticas es algo que se quiere "abordar justamente con este Plan de Acción".

"Es un plan que además sale a audiencia pública para que todo el mundo haga sus alegaciones, sus aportaciones, para aprobarlo a lo largo del año y justamente ese plan busca reducir esa dependencia mineral exterior, aprovechando los recursos existentes y sabiendo qué es lo que tenemos en España para aprovechar al máximo posible", añadió.

De esta manera, entre las medidas que contempla el plan destacan acciones para la recuperación de materias primas minerales a partir del reciclaje o mecanismos de trazabilidad del origen de estas materias de terceros países.

Primera Ley de Minas de la democracia

Entre las actuaciones también se recoge la redacción y tramitación de una nueva Ley de Minas, que sustituya a la actualmente vigente desde 1973.

El Ministerio mantendrá abierto este trámite de audiencia de la propuesta de plan hasta el próximo 5 de abril con el fin de recabar la opinión de todos los agentes y su elaboración se llevará a cabo en el marco de un grupo de trabajo con participación de los ámbitos científico y académico, ecologista, empresarial, sindical, así como de las comunidades autónomas, entidades locales y la Administración General del Estado.

Y es que la transición energética requerirá un mayor uso de determinadas materias primas, estimándose, según estudios internacionales, que serán necesarios unos 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para desplegar la energía eólica, solar o geotérmica, así como el almacenamiento de energía, necesarios para lograr un futuro por debajo de los dos grados centígrados.

No obstante, la actual producción de la mayoría de estas materias están geográficamente más concentrada que la de los combustibles fósiles (petróleo y gas) en países como China -que controla prácticamente el 100% del suministro de tierras raras a la UE-, República del Congo o Australia, entre otros.

Actualmente en España hay más de 2.600 explotaciones, que mantienen más de 30.000 empleos y cuya producción tiene un valor superior a los 3.500 millones de euros anuales.

El país es el primer productor mundial de pizarra de techar, el segundo de mármol y rocas ornamentales, y el tercero de granito, siendo, además, dentro de la UE el único productor de estroncio y sepiolita, el primero de fluorita y yeso, y el segundo de cobre, magnesita y sales potásicas. Asimismo, el valor económico de las materias primas fundamentales -cobre, fluorita, feldespato, estroncio, wolframio y tántalo- supera los 850 millones de euros.

No se recoge la explotación de uranio

Lo que no recoge el plan es la explotación del uranio, que se prohibió por la Ley de Cambio Climático, recordaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, respecto a la consideración estratégica de estas materias primas, señalaron que la Ley de Minas no contempla el derecho de veto si se ha cumplido todos sus requisitos, en caso de interés extranjero en la explotación. No obstante, sí que indicaron que la normativa si que cuenta con una obligación a que por motivos de interés público el procesamiento se realice en territorio nacional. "Pero en el procesamiento, no en toda la cadena de valor", añadieron.

La hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, con horizonte 2050, prevé asimismo la elaboración de planes quinquenales para ajustarla a las estrategias, prioridades y evoluciones de los indicadores sectoriales, siendo el primer de estos planes esta propuesta de Plan de Acción 2025-2029, que está en sintonía con el reciente reglamento en la materia de la UE.

Dentro del plan también es una prioridad la recuperación de suelos y zonas afectadas por proyectos de minería anteriores, con el objetivo de alinearlos mejor con la conservación de la biodiversidad, fomentar la conectividad entre espacios naturales y, en su caso, organizar la integración con renovables, para lo que ya está destinada una partida de al menos 400 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).