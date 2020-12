El Gobierno destina sólo 120 sanitarios a blindar las fronteras de toda España ante la nueva cepa de covid

España solo cuenta con 120 sanitarios para controlar todas sus fronteras aéreas y marítimas frente a la nueva cepa británica de coronavirus que es, además, un 70 por ciento más contagiosa. Así lo ha confirmado a Vozpópuli fuentes de Sanidad Exterior. Países como Alemania, Bélgica o Francia fueron de los primeros en cerrar las fronteras con el Reino Unido por el riesgo de que se extendiera en sus países esta nueva cepa. Sin embargo, España esperó hasta este martes para cerrar la frontera salvo para la llegada de nacionales y residentes.

"Hay muchos vuelos diarios desde Reino Unido, alrededor de unos 200, y Sanidad Exterior, a pesar de la pandemia, sigue como hace 9 meses. Entre médicos y enfermeras sumamos 120 en toda España", denuncia Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE). Desde el Ministerio de Sanidad señalan a este diario que el número total de personas trabajando en Sanidad Exterior es de 1.500 "entre personal propio y el facilitado por AENA y Puertos del Estado".

Faraco señala que, ante la pandemia, Sanidad ha firmado contratos con Quirónsalud e Interserver para reforzar los controles sanitarios en aeropuertos y puertos, "pero la infradotación de personal sigue siendo palpable". "Estas personas o las que trabajan en Aena dependen de lo que decidamos 120 personas. Tal y cómo está organizada la Sanidad Exterior, tienen que consultarnos cualquier paso sanitario -también el personal médico de Quirón- y no damos abasto. Si hay que sancionar a un pasajero o pedir un test, tenemos que aprobarlo nosotros".

La petición de PCR es aleatoria

Esta escasez de personal obliga a que "la petición de PCR sea aleatoria. Es decir, para venir a España hace falta una PCR obligatoria, y rellenar un formulario que genera un código QR en el que debes poner que te la has hecho y eres negativo. El QR se pide a todos los pasajeros, pero la PCR que demuestra que se ha realizado es aleatoria. Por tanto, puede estar entrando gente que engañe, diga que tiene la PCR y no la tiene". Faraco recuerda que Sanidad Exterior también se encarga de la vacunación internacional, "que ahora está muy parada por la pandemia, pero es otro trabajo más que añadir".

Laureano López, estudiante en Polonia, es una de esas personas que aterrizó sin que le pidieran la PCR. "Había dos personas de Sanidad Exterior y se pusieron muy nerviosos al ver cuántos salíamos del avión. No nos pidieron la PCR a ninguno". Ana Isabel Uribe, auxiliar de conversación en Reino Unido, volvió a España hace pocos días. "Salí de East Middlands para Alicante el 17 de diciembre. Nos pidieron el código QR que se genera cuando rellenas un documento con tus datos. Ahí pones que no tienes síntomas y que te has hecho la PCR. Ese código me lo pidieron dos veces en Inglaterra y una en España. Sin embargo, la PCR no me la pidieron. Me fijé que solo pararon a 2 después de que pasasen 15... Y eso que veníamos de un país con muchos casos".

Uribe explica que trabaja con decenas de auxiliares y que es "raro que pidan la PCR. De los cinco que volamos juntos, a ninguno nos la pidieron". María de Villar, española que trabaja como au pair en Bolonia, llegó hace poco desde Italia, uno de los países más afectados por la pandemia. Asegura que tampoco le pidieron la PCR.

Sin aumento de efectivos para controlar vuelos británicos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que se iban a "reforzar" los controles de PCR en los vuelos procedentes de Reino Unido, pero, como ha podido saber este periódico, este "refuerzo" no se ha traducido en un aumento de efectivos o recursos. Es más, tan solo se ha trasladado la orden de intensificar los controles aleatorios para confirmar que los pasajeros disponen de la acreditación negativa de la prueba PCR.

"El cuerpo de Sanidad Exterior está muy olvidado. No se puede reforzar de un día para otro. Hay compañeros que acumulan 400 horas extra. La gente está muy saturada", señala Faraco.

Como mínimo, esta especialista considera que "habría que hacer que todas las plazas que existen estuvieran cubiertas. Tenemos 170 plazas, pero entre bajas, permisos, interinos, etc., somos 120. Una dotación de 300 para toda España es lo mínimo". La presidenta de AMSE también recalca que los "sueldos del sector son poco atractivos y tienes que estar pendiente del móvil 24 horas, localizado todos los días de la semana".

"El cuerpo de Sanidad Exterior está muy olvidado. No se puede reforzar de un día para otro. Hay compañeros que acumulan 400 horas extra"

José Gallegos, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y del equipo de sanidad exterior de Algeciras, coincide en que son 120 los profesionales sanitarios responsables de las fronteras españolas. "Somos un cuerpo exiguo para una situación normal. A una situación de escasez de personal súmale la actual pandemia y te puedes imaginar cómo estamos... En aeropuertos ha habido que subcontratar a Interserver y Quirón. Era inviable hacer controles".

"Sanidad Exterior es una labor interesante y bonita que tiene unas condiciones laborales no demasiado buenas. Es difícil que la gente que venga permanezca -insiste-. A esto se une que con esta situación se nos exige una disponibilidad horaria de seis meses. Es decir, seis meses en los que no me puedo mover de casa y tengo que estar disponible".