Resumen de las noticias más importantes de este jueves 1 de julio. Las causas de los políticos independentistas en el Tribunal de Cuentas seguirán marcando la agenda informativa del día. La Generalitat planea presentar un aval para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas.

Además, la Moncloa "prepara una oferta" a ERC con nuevas competencias que permitan a los independentistas evitar otro choque por la autodeterminación. Se barajan concesiones en aeropuertos, fiscalidad y la Guardia Civil. Sánchez pide a cambio medir y "pactar" los desencuentros públicos.

Este jueves, Vozpópuli también publica el malestar del gobierno aragonés por comprometer su apoyo a la candidatura Pirineos-Barcelona 2030 para albergar los Juegos Olímpicos de invierno del 2030, en la que no aparece el nombre de Barcelona.

Las cinco noticias más importantes

El Govern busca un aval para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

El gran escollo del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès es cómo afrontar las multas millonarias que el Tribunal de Cuentas pide a los dirigentes independentistas encausados por el dinero malversado durante el procés a través del Diplocat y las delegaciones catalanas en el exterior. Cualquier negociación que incluya reembolsar con dinero público las cantidades malversadas sería incurrir en una nueva malversación. No obstante, existe la posibilidad de ganar tiempo y cubrir las fianzas con un aval, que podría presentar la misma Generalitat así como un particular.

Sánchez prometió a Aragonés negociar más autonomía y nuevas competencias

El encuentro que se celebró el pasado martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés sorprendió a los asesores del Presidente del Gobierno por la "cordialidad", según fuentes gubernamentales. La cita, que duró algo más de dos horas, se centró en dos bloques. Por un lado, Sánchez adelantó que "está preparando una oferta" con nuevas competencias y más autonomía para la Generalitat, aunque aclaró que no contempla ningún referéndum de autodeterminación. Por el otro, buscó "pactar" con el líder de ERC el llamado "desencuentro mediático".

Aragón estalla contra Sánchez por entregar la candidatura olímpica de Pirineos 2030 a Barcelona

Aragón se ha revuelto contra el Gobierno de Pedro Sánchez por comprometer su apoyo a la candidatura Pirineos-Barcelona 2030 para albergar los Juegos Olímpicos de invierno del 2030. Sánchez hizo la promesa durante la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. El anuncio ha soliviantado a la comunidad aragonesa, que aporta varias sedes al proyecto. El presidente Javier Lambán ha asegurado que Aragón no formará parte de una candidatura que lleve el nombre de Barcelona. "No es un buen comienzo", dicen fuentes del Gobierno aragonés. "No se va a aceptar el nombre Pirineos-Barcelona".

Los españoles pagan en junio un 13% más por la luz que alemanes y franceses

Termina el mes de junio y cierra con un nuevo récord en la factura de la luz. El precio medio de la electricidad diaria en España se ha situado este mes en 83 euros/megavatio. Un 24% más que en mayo, un 84% por encima de la media de los últimos cinco años en este mes y un 172% más que el mismo mes de 2020. El coste eléctrico está disparado en toda Europa, aunque no todos al mismo nivel. Los españoles han pagado un 13% más en este que los ciudadanos alemanes y franceses.

Un profesor de Biología investigado por decir que solo existen dos sexos: "Es algo científico"

"Solo existen dos sexos, hombre y mujer, con cromosomas XY y XX. Aunque se puedan transformar con operaciones quirúrgicas, genéticamente esas personas siempre van a seguir teniendo esos cromosomas. Es una verdad científica". Esta es una de las explicaciones que el profesor de Biología y Geología J.B.L. habría dado a sus alumnos menores de 15 años en una clase sobre sexualidad a finales de mayo y que le ha valido, según su testimonio para Vozpópuli, la suspensión de empleo durante seis meses por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (CAM).