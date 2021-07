Resumen de las noticias más importantes de este viernes, 16 de julio. En esta jornada continúa de actualidad la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el confinamiento del primer estado de alarma por considerarlo anticonstitucional. Aprovechando este hecho, Podemos se lanza contra el Constitucional para forzar la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, la brecha económica que separa a Madrid de Cataluña sigue agrandándose. La prueba más reciente la aportó este jueves la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según el organismo, la región que lidera Isabel Díaz Ayuso cerrará 2021 con una deuda del 14,6% en términos de PIB, frente al 35,7% con el que tendrá que lidiar el Govern de Pere Aragonès.

Por otro lado, el juez ordena a la Policía Nacional averiguar cómo fue el traslado secreto del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, así como recabar el testimonio del médico que le trató, ya con identidad falsa, e incluir una denuncia interpuesta contra él en la Audiencia.

Asimismo, 'Vozpópuli' entrevista a la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, que descarta un Madrid Suma con el PP para el próximo ciclo electoral y adelanta que Rivera no estará en octubre en la convención de los 'populares'. "Estoy en Cs y no me voy a dar de baja. No me iré a las listas de Almeida", ha asegurado.

Noticias de hoy

Madrid amplía la brecha con Cataluña

Entrevista a Begoña Villacís

Begoña Villacís (Madrid, 1977) se ha quedado como principal referente de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid tras la debacle del 4-M. Precisamente, la formación naranja afronta este fin de semana su convención política para rearmarse de cara al próximo ciclo electoral. Un cónclave que, a juicio de la vicealcaldesa de la capital, tiene que servir para "pensar, debatir y poder salir con fuerza".

El traslado del Gobierno a Ghali

El magistrado Rafael Lasala, que investiga los pormenores de la entrada en España de Brahim Ghali, ha ordenado a la Policía Nacional que elabore un atestado en el que aclare cómo se trasladó al líder del Frente Polisario desde Zaragoza -donde aterrizó el avión procedente de Argelia- hasta el hospital de Logroño en el que se trató del coronavirus. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza quiere esclarecer los detalles concretos de este episodio tras el choque de versiones en relación a su traslado al hospital.

Podemos, contra el Constitucional

Podemos quiere sacar del cajón la reforma exprés del sistema de votación en el Consejo General del Poder Judicial aprovechando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Creen que el cambio de carteras entre Juan Carlos Campo y la nueva ministra Pilar Llop puede acercar posturas. Detectan el malestar en el área socialista y buscan la vía para recuperar una medida que Pablo Iglesias calificó de prioritaria para ascender a magistrados de su cuerda política.

Ayudas a la hostelería

La hostelería no ha recibido nada aún de los 7.000 millones de euros de ayudas directas que anunció el Gobierno a mediados de marzo para superar la crisis del coronavirus. Así lo denuncian desde la patronal que representa a los bares y restaurantes españoles, Hostelería de España, que asegura que "de lo anunciado todavía no ha llegado nada y, además, para recibirlas se exigen condiciones que en muchos casos son injustas". Según reclaman fuentes de la patronal, dichas condiciones "benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas".