Resumen con las últimas noticias más destacadas de hoy, jueves 13 de mayo. El Congreso aprobará este jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que persigue, entre otras medidas, la descarbonización plena de España en 2050, la protección de la naturaleza y el fin de la venta de coches contaminantes en 2040.

Tras los buenos resultados obtenidos por Más Madrid en las elecciones de la Comunidad, Moncloa está diseñando un plan para aupar al partido de Errejón y arrinconar a Podemos.

Vozpópuli también cuenta la advertencia de la Airef al Gobierno sobre el riesgo de que la aerolínea 'Plus Ultra' no devuelva las ayudas públicas recibidas por la SEPI.

Noticias más importantes de hoy

La Airef avisa al Gobierno del riesgo de que Plus Ultra no devuelva el rescate

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha reprendido al Gobierno por no incluir en sus previsiones macroeconómicas y fiscales riesgos importantes para las cuentas públicas, como la posibilidad de que las entidades que han rescatado, como la polémica aerolínea Plus Ultra, acaben siendo insolventes y no puedan devolver el dinero recibido.

Moncloa prepara una operación mediática para aupar a Más País a costa de Podemos

El impacto de las elecciones de Madrid está obligando a los estrategas de la Moncloa, el cuartel general de Pedro Sánchez, a dibujar escenarios y perspectivas para el medio y corto plazo. Cada vez que Sánchez tiene dudas, pide a sus asesores encabezados por Iván Redondo que les expongan en negro sobre blanco las opciones que tiene por delante. Una de ellas, y que según fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli se irá activando en el corto plazo, es impulsar a Más País para que se haga con el espacio de Unidas Podemos. “Es una operación nueva”, desvelan en el Gobierno.

El Gobierno quiere permitir la entrada de turistas sin PCR ni vacuna desde el 20 de mayo

A partir del próximo 20 de mayo, el Gobierno quiere permitir la entrada de turistas desde países de fuera y dentro de la Unión Europea con una buena condición epidemiológica sin exigir una PCR negativa y aunque no estén vacunados. Así lo ha comunicado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en declaraciones a Vozpópuli.

El emisario de Villarejo vendió 50 documentos de Corinna y el CNI a abogados y periodistas

La trama Gürtel, OHL, Luis Bárcenas o la operación Cataluña son algunos de los asuntos con los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo mercadeó durante los años que estuvo en la prisión de Estremera. La Fiscalía Anticorrupción identificó hasta un total de 50 documentos que su emisario, el abogado Alfonso Pazos, ofreció a letrados, periodistas y políticos a cambio de dinero. Se trata de información en muchos casos protegida por la Ley de Secretos Oficiales en la que se apoyó el espía para tejer esta red de compraventa de documentos que acabó precipitando la detención de su mujer, Gemma Alcalá, el pasado mes de octubre.

El regulador de TV3 considera normal que alguien haga un llamamiento a “morir por Cataluña”

¿Cuántos catalanes estarían dispuestos a morir por la independencia? Fue la pregunta que se planteó el pasado 19 de marzo en el programa matinal de Catalunya Ràdio, es decir, en un medio de comunicación público autonómico. Se hizo dentro de la sección de humor denominada Bon día de merda; y el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) se ha negado a sancionar ese discurso, al considerar que forma parte de la sátira política.