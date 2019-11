Naviluz 2019: entradas, recorrido y horario para ver las luces de Navidad en Madrid

Naviluz es uno de los mayores reclamos de Madrid durante la Navidad. Y no sólo de la Navidad, porque a partir del 29 de noviembre los que lo deseen podrán subirse a este autobús que permitirá disfrutar la iluminación navideña de la capital española.

Con una única parada frente a los Jardines del Descubrimiento, el bus impulsado por el Consistorio de Madrid recorre la ciudad durante unos 50 minutos. Naviluz pasa por zonas tan concurridas como la calle Alcalá, la Gran Vía, la Plaza de España, Cibeles o la calle Velázquez.

El autobús de dos plazas da la posibilidad de ver gran parte de las luces de Navidad que alumbran Madrid estos días. El servicio estará disponible hasta el próximo seis de enero.

Precio y dónde comprar la entrada de Naviluz

Adultos : de 12 a 64 años: cuatro euros

: de 12 a 64 años: cuatro euros Mayores : más de 65 años: dos euros

: más de 65 años: dos euros Jóvenes : de 7 a 11 años: dos euros

: de 7 a 11 años: dos euros Niños : de 0 a 6 años: gratis* (*máximo tres billetes gratis por cada billete de adulto)

: de 0 a 6 años: gratis* (*máximo tres billetes gratis por cada billete de adulto) El precio del billete será de dos euros para usuarios con una discapacidad igual o superior al 33% y viajeros con movilidad reducida que no puedan acceder al piso superior.

Las entradas se pueden adquirir en la web que Alsa ha habilitado para ello.

Recorrido de Naviluz 2019

Serrano - Plaza de la Independencia - C/ Alcalá - Pza Cibeles - C/ Alcalá - Gran Vía - C/ de los Reyes - C/ Maestro Guerro, C/ Plaza de España, C/ Gran Vía - C/ Alcalá - Pza de la Independencia - C/ Velázquez - C/ Ortega y Gasset, C/ Serrano hasta los Jardines del Descubrimiento en Pza. de Colón.

El tiempo estimado de todo el recorrido oscila, en función de las condiciones del tráfico, es de 50 minutos.

Horario de Naviluz