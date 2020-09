Navajas anuncia que archivará las demandas contra la gestión del Gobierno de la covid-19

El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha anunciado este lunes en una entrevista concedida a Onda Cero que archivará las demandas presentadas por particulares contra los integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la codi-19.

La semana pasada Navajas ya reclamó al Tribunal Supremo que no investigara las 21 querellas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la gestión política del coronavirus.

"En los próximos días las 40 demandas se van a tener que archivar: ¿Por qué? pues por las mismas razones, son denuncias que tienen las mismas pretensiones que los querellantes. Y, por tanto, si yo le he dicho a un querellante que no, pues no le voy a decir al denunciante otra cosa. Me parece una barbaridad jurídica", ha anunciado Navajas, ante la pregunta del periodista Carlos Alsina.

Carlos Alsina

En la entrevista concedida al programa matinal Más de Uno Navajas también ha asegurado que en el escrito de la semana en el que se opuso a la admisión de esas querellas "no ha intervenido ni por activa ni por pasiva la fiscal general del Estado". "Quiero decirle a la opinión pública que el informe que se ha elevado al Tribunal Supremo ha sido un trabajo reflexivo, muy meditado", ha completado.

Navajas ha reiterado que con el escrito no ha tratado de respaldar al Gobierno: "Yo lo que hago son temas penales", ha insistido, al destacar que con su decisión no se les niega a las víctimas su derecho a resarcirse económica y moralmente. También ha recordado entre los fiscales que han analizado "codo con codo" con él las querellas figuraba la fiscal responsable de víctimas, según informa Efe.

Consuelo Madrigal

Asimismo, Navajas ha acusado a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y a otro fiscal de Sala, cuyo nombre no ha hecho público, de intentar presionarle para acusar al Gobierno en el informe sobre las 21 querellas interpuestas contra la gestión que el Ejecutivo hizo de la crisis provocada por el coronavirus. "Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra", ha lamentado.

Con respecto a las críticas vertidas por las asociaciones de fiscales sobre el rechazo a convocar la junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo para analizar las querellas contra el Gobierno por su gestión de la covid-19, el teniente fiscal ha explicado que no la convocó "para no tener que excluir a compañeros que son esclavos de su ideología", en clara alusión a Consuelo Madrigal.