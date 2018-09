Los narcos del Estrecho se pasan al tráfico de personas

Los últimos golpes dados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los narcotraficantes que operan en los 14 kilómetros de agua que separan a España de África ha obligado a estos a cambiar su 'nicho de mercado'. En los últimos días se han publicado en internet vídeos grabados por los propios 'narcos' en los que se puede ver cómo utilizan sus lanchas para introducir a personas de manera ilegal a través de la costa gaditana.

En un vídeo del pasado 10 de diciembre, se puede a una narcolancha transportando a unos 15 inmigrantes, con apariencia de ser marroquíes, hasta una conocida playa de Tarifa, Los Lances, a plena luz del día día y a vista de los bañistas. De hecho el vídeo continúa desde la orilla, con los recién llegados nadando dirección a la costa. "Es la primera vez que vemos que utilicen una narcolancha para esto", afirma un Guardia Civil de la zona.

El vídeo es la prueba que tienen los narcos para que quienes esperan al otro lado del mediterráneo sepan que con ellos pueden cruzar

La persona que sostiene el móvil en la embarcación les dice a los inmigrantes que, antes de saltar al agua, miren a la cámara. Estos sonríen y dan las gracias. Algunos levantan el pulgar en señal de 'okay'. Es la prueba que tienen los narcos para enseñar a quienes esperan al otro lado del mediterráneo, para que sepan que con ellos pueden cruzar, que hay garantías.

Enfrente de quien graba hay dos personas más, con una especie de mono rojo y negro, que no saltan al agua. En la cabeza llevan un casco de moto para que sea más difícil reconocerlos, aunque a uno se le puede apreciar la cara durante unos pocos segundos. Al fondo de la embarcacion se amontonan garrafas de gasolina, lo que prueba que son una de las piezas de la candena del tráfico de sustancias ilegales indispensables en el Estrecho: se dedican a abastecer de combustible a las narcolanchas que aguardan el momento oportuno para realizar las descargas de hachís.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria en el cuerpo, ha denunciado los hechos ocurridos hace escasos días en la playa tarifeña. "Hablamos de delincuentes que, además de contar con grandes medios y apoyos en la zona, recurren con cada vez más frecuencia a la violencia para sacar adelante sus propósitos".

El plan integral que desde el Ministerio del Interior se anunció a para la zona de La Línea de la Concepción no está dando sus frutos, o cuando menos no se está dejando notar. "La entrada de los narcos en la inmigración irregular no hace sino demostrar la envergadura y el potencial de estas bandas", dicen desde la AUGC.

Antecedentes

El portavoz de la AUGC en la zona, José Encinas, recuerda que no es la primera vez que los señores de la droga de La Línea transportan a seres humanos para dejarlos a orillas de Europa, aunque sí la primera con tantos 'pasajeros': "Es verdad que alguna vez, hace muchísimos años, los traían en motos de agua junto a un par de fardos, pero sólo eran una o dos personas", apunta.

Los agentes temen que en los próximos meses la escena se repita con más frecuencia. "Este es el punto más cercano con África. Con esas lanchas motoras a penas tardan 15 minutos. Suponemos que estarían esperando alguna mercancía y que aprovecharon mientras tanto para dar el porte", explica Encinas.

Desde las distintas asociaciones de guardias civiles vienen reclamando de un tiempo a esta parte la puesta en marcha de un plan contra estas bandas, que conjugue el trabajo policial con el institucional y que pase, en primer lugar, por el refuerzo de medios y personal en la zona.