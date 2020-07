Murcia denuncia que es la comunidad que menos recibirá por habitante del Fondo Covid

La portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha expresado su "más profunda indignación" por el reparto que ha realizado el Gobierno de España del primer tramo del denominado Fondo Covid, dotado con 6.000 millones de euros no reembolsables. "Es inadmisible que la Región de Murcia sea, una vez más, la comunidad que menos dinero por habitante recibirá de toda España", ha criticado.

Según Martínez Vidal, ha lamentado que "solo llegarán 98 millones de euros, lo que equivale a 67 euros por habitante en la Región, casi la mitad que la media nacional, que es de 122 euros".

"O lo que es lo mismo: para el Gobierno de Pedro Sánchez, un murciano vale, como mucho, la mitad que cualquier otro español", según la portavoz del Ejecutivo regional, quien lamenta que "vamos a recibir por cada murciano 150 euros menos de lo que recibirá un madrileño; 91 euros menos que un catalán; y por poner un ejemplo, 85 euros menos que un habitante de la vecina provincia de Albacete".

Así, critica que esos 98 millones son una cantidad "del todo insuficiente" que, a su juicio, "confirma que el presidente Pedro Sánchez nunca ha buscado un reparto justo, igualitario y equitativa, sino retorcer ese fondo destinado a la lucha contra el covid-19".

Por ello, lamenta que "estamos ante un nuevo castigo que condena a los murcianos a una salida más lenta de la crisis por un reparto amparado en unos criterios totalmente arbitrarios que castigan la buena gestión de la crisis sanitaria que hizo el Gobierno murciano". En concreto, ha ensalzado que el Gobierno murciano "se convirtió en un referente de gestión eficaz de la pandemia, reconocido incluso por el propio Ministerio de Sanidad".

Ha criticado que la inversión que realizó el Gobierno autonómico en Atención Primaria y el trabajo de los sanitarios "no valen nada para el presidente Sánchez". Así, ha recordado que, desde el inicio de la crisis, el Gobierno regional aumentó el número de camas de hospitales y UCIs, reforzó el personal sanitario y compró con la máxima agilidad posible material para afrontar la pandemia.

"Después, seguimos invirtiendo en prevenir rebrotes, pero nada de esto se ha tenido en cuenta", según Martínez Vidal, quien reprocha que el criterio impuesto por el Gobierno central para repartir la parte del Fondo destinado al sistema de salud, "tiene en cuenta, sobre todo, el colapso sanitario que las regiones sufrieron durante la crisis, y desprecia el esfuerzo y el éxito en la contención del virus".

El hecho de que la expansión de la epidemia en la Región fuera la más baja de la península "no es suerte ni casualidad, sino el resultado de una gestión eficaz que, lógicamente, llevó aparejada una gran inversión económica por la que ahora no se nos va a compensar".

Compensar a Murcia con fondos de Europa

Ante este "nuevo agravio" en el reparto, el Ejecutivo murciano reclama al Gobierno central que los 140.000 millones de euros anunciados por la UE para España, "sirvan para que se tomen medidas compensatorias que equilibren esa injusta asignación de fondos para hacer frente a la pandemia". "No vamos a admitir seguir siendo los peor tratados por este Gobierno, siempre y en todo", ha concluido.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dicho no tener los datos del gasto que implicó hacer frente a la pandemia, ya que cada consejería hizo un informe. "Tengan en cuenta que es un tema en el que empezamos a gastar y, ahora mismo, seguimos consiguiendo material para estar prevenidos por si ocurre una segunda oleada", añade.

"Ahora mismo, no afecta exclusivamente a nuestra Consejería y no lo tenemos cuantificado con exactitud", ha subrayado Villegas, quien no cree que haya que fijarse en si "nos hemos gastado más de 98 millones o más". No le parece bien que se haya distribuido en base a unos criterios "específicamente de colapso hospitalario".

Y es que, añade, "no han tenido en cuenta para nada el trabajo que se ha hecho en Atención Primaria, que hayamos seguido a más de 80.000 personas durante meses, o el trabajo que se ha hecho en las residencias". En definitiva, lamenta que "no se tiene en cuenta todo el trabajo de prevención", sino "solo el gasto final de una persona que tiene que ingresar en la UCI".

"No me parece razonable esa forma de reparto, y más en una comunidad en la que ya partimos de que estamos infrafinanciados", según Villegas, quien lamenta que, de esta forma, "vuelve a caer la sequía sobre las zonas más secas de España". Además, advierte que ese es el dinero con el que "tenemos que enfrentarnos a la segunda ola de pandemia, si existe algún día".

"Y somos los mismos españoles aquí que en Madrid; no sé por qué nos tienen que discriminar de esa manera", según el consejero, quien cree que el Gobierno central no ha tenido en cuenta que Murcia es la comunidad "más vulnerable ahora mismo".

"En principio, si una segunda ola tiene el mismo índice de ataque con respecto al resto de España, podemos vernos en dificultades en un momento en el que probablemente ya no exista ese fondo no reembolsable, por lo que estamos en una situación de debilidad", ha añadido Villegas.

Al consejero le parece bien que, en principio, se dé algo más de dinero a las comunidades que han tenido un gasto más elevado en la pandemia, pero cree que no se ha producido de una forma "proporcional". Sobre todo, añade, "porque no se ha tenido en cuenta todo el trabajo que se ha hecho en materia de prevención".