El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación al que ha tenido acceso Europa Press.

Según el acta de liquidación provisional, se les reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex consejero de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex consejero de Economía Andreu Mas-Collet por 2,7 millones.

Esta es la lista de los presuntos responsables contables (este martes ha concluido la fase de instrucción, aún falta el enjuiciamiento) y las cantidades de dinero público gastado de las que el Tribunal de Cuentas les hace responsables.

-ARTUR MAS , expresident de la Generalitat de Cataluña: 2,797.993

-CARLES PUIGDEMONT, ex president de la Generalitat : 1.981.454,47

-ORIOL JUNQUERAS, ex vicepresident de la Generalitat: 1.969.154,51

- FRANCESC HOMS, ex consejero de Presidencia: 2,952.689,85

- ANDREU MAS-COLLEL, ex consejero de Economía: 2,791.645,42

- RAÜL ROMEVA, exconsejero de Asuntos Exteriores: 2,108.818,32

- ROGER ALBINYANA, ex secretario general: 38.666,56

- AMADEU ALTAFAJ, ex representante ante la UE: 66. 609,94-

- LUIS BELTRÁN, ex secretario general: 5.122,96

- ALBERT CARRERAS, ex secretario general: 4.291,92

- DAVID MASCORT, ex secretario general: 1.058,79

- JOAQUIM NIN, ex secretario general: 163.889,75

- JORDI VILAJOANA, ex secretario general: 147.168,45

- ALEIX VILLATORO, ex secretario general: 146.948, 57

- MIREIA VIDAL ORTÍ, ex interventora general: 3,164.694,10

- ROSA VIDAL PLANELLA, ex interventora: 1,8 millones

- ALBERT ROYO, ex secretario general de DIPLOCAT: 3,6 millones.

- PERE PUIG, delegado del Gobierno en Bruselas: 1,117, 69

- ADAM CASALS, delegado del Govern en Austria: 136.829, 79

- ERIK HAUK, delegado del Govern en los Balcanes: 4.794, 72

- RAMÓN FONT, delegado del Govern en Portugal: 12.300

- FRANCESCA GUARDIOLA, delegado del Govern en Dinamarca: 3.039,42

- LUCCA BELLIZZI, delegado del Govern en Italia: 95.747,54

- ANDREW SCOTT, delegado del Govern en los Estados Unidos, 241.382,47

- EWA ADELA CYLWIK, delegada del Govern en Polonia:244.456,38

- MANUEL MANONELLES, delegado del Govern en Suiza: 141.177, 33

- MARTI ANGLADA, delegado del Govern en Francia y Suiza: 34.691,61

- MARYSÉ OLIVÉ, delegada en Francia, ya fallecida: 22.725,27

- SERGI MARCÉN, delegado en el Reino Unido e Irlanda: 177.952,73

- JOSEP SUÁREZ, delegado del Govern en el Reino Unido: 115.103, 60

- MARIE KATINKA, delegada del Govern en Alemania: 49.130,73

- MAR ORTEGA, delegada del Govern en Alemania: 15.833,64

- MARIA BADÍA, ex secretaria de Exteriores: 3.863.59

- JORDI SOLÉ, eurodiputado: 6.363,59