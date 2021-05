El Tribunal Supremo ha anulado este martes Madrid Central tras inadmitir el recurso presentado por Ecologistas en Acción. De esta manera, ha confirmado la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la capital anulaba el pasado mes de julio Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

El fallo podía ser recurrido en casación ante el Alto Tribunal, que es lo que hizo Ecologistas en Acción. Sin embargo, este ha sido, finalmente, rechazado y, al ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la capital, por lo que Madrid Central ha quedado sin efecto.

Esto provoca ahora una situación de incertidumbre en relación a las miles de multas impuestas a los conductores que traspasaban el límite establecido por el perímetro. Con la anulación, ¿sigue en vigor? ¿Decaen todas las multas de Madrid Central? ¿Se pueden recurrir? Y, ¿qué ocurre con el proyecto Madrid 360?

No resolvía la calidad del aire del conjunto de la ciudad de Madrid. No resolvía los problemas de la ciudad de Madrid, solo los problemas del distrito Centro", asegura Almeida.

A raíz de la decisión del Supremo, el Ayuntamiento ha ofrecido una rueda de prensa en la que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida ha defendido que "Madrid Central no es eficaz ni efectivo porque los problemas de 21 distritos y tres millones de madrileños no se solucionan en un distrito en el que viven 150.000 personas".

"No resolvía la calidad del aire del conjunto de la ciudad de Madrid. No resolvía los problemas de la ciudad de Madrid, solo resolvía los problemas del distrito Centro", ha continuado.

En relación a los efectos jurídicos, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo dicen que la tramitación que se hizo por el anterior Gobierno no se ajusta a Derecho.

Plazo de dos meses

Ahora, el Ayuntamiento calcula que, desde el punto de vista jurídico, cuentan con un plazo no superior a dos meses hasta que la sentencia alcance la firmeza y, por tanto, hasta que Madrid Central quede definitivamente derogado por la resolución del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo.

¿Decaen las multas de Madrid Central?

Por ello, en relación con las multas, según el consistorio, "sería aventurado decir en estos momentos, desde el punto de vista jurídico, cuál es la situación".

Todos los madrileños tienen que ser conscientes de que Madrid Central, mientras la sentencia no sea firme, sigue en vigor".

"Hemos encomendado a los servicios jurídicos que estudien todas las soluciones y todas las alternativas que se derivan de esta sentencia. Vamos es a dejar que los servicios jurídicos lo estudien y en función de eso tomaremos la decisión que corresponda", ha continuado.

Así, en estos momentos, y mientras no sea firme la sentencia, no se puede circular por Madrid Central salvo en los supuestos que están exceptuados.

"Todos los madrileños tienen que ser conscientes de que Madrid Central, mientras la sentencia no sea firme, sigue en vigor", ha señalado el alcalde popular. "Nosotros no podemos hacer nada al respecto mientras las sentencias no alcancen firmeza", ha añadido.

Un coche sobre el distintivo de Madrid Central. Europa Press

Sí habrá multas

De esta manera, tal y como relata el Ayuntamiento madrileño, a los ciudadanos "hay que decirles que Madrid central sigue en vigor y, en el caso de que alguno circule por Madrid Central sin estar en alguno de los supuestos que están permitidos en este momento, el Ayuntamiento tramitaría la sanción correspondiente".

¿Y 'Madrid 360'?

Por otro lado, ha asegurado que entre sus planes está pendiente 'Madrid 360', que "es un 12% más ambicioso en el plan de reducción de emisiones y quiere llegar a los 21 distritos, no únicamente al distrito Centro".