Muface vuelve a cambiar de superiores, y es la tercera vez en un año. La renovación integral que imprimió Pedro Sánchez en su Ejecutivo el pasado sábado afectó también al Ministerio de Función Pública, del que depende directamente la Mutualidad General del Estado (Muface), que presta servicios sanitarios a más de 1,5 millones de personas.

El nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Función Pública, cartera que añade a la de Hacienda, ha trastocado los planes de la mutua para el nuevo concierto de asistencia sanitaria, el que sentará las bases para la atención que reciban los mutualistas para 2022 y 2023, tal y como aseguran fuentes internas de la mutualidad a Vozpópuli.

"No podemos tener tres ministros en un año. Si el cambio ocurre en febrero, no pasa nada. Pero ahora que estamos a punto de terminar el nuevo concierto de Muface no es el mejor momento. Al final, tanto cambio, complica las labores de gestión", apuntan dichas fuentes.

El cambio de ministros traerá consigo la elección de un nuevo secretario de Estado de Función Pública, que será elegido por María Jesús Montero. Ello conlleva que "habrá que explicarle todo a la persona que entre. Todo el contenido del concierto sanitario que hemos desarrollado hasta ahora".

En la mutualidad confían en que la persona que llegue de la mano de Montero se limite a conocer lo que hay, lo que se ha hecho, y poco más. "Estaba todo más o menos encarrilado". Pero claro, siempre existe el temor de que a la persona que llegue le de por hacer cambios en el concierto, para lo cual hay poquísimo margen de maniobra.

Apenas falta por decidir la prima de beneficio de las compañías aseguradoras que decidan prestar asistencia a los funcionarios asegurados por Muface y el nuevo concierto debe ser aprobado en el Consejo de Ministros, como tarde, el 3 de agosto, cuando tiene lugar la última reunión antes de las vacaciones. En septiembre, el documento será presentado en el Consejo General de Muface, donde también participan los representantes sindicales.

La idea es que, a partir de agosto, las aseguradoras puedan ya estudiar el concierto y presentar sus solicitudes para formar parte del mismo y ofrecer sus servicios al más del millón de mutualistas de Muface.

Tres ministros en un año

Y es que, con la entrada de Montero en el Ministerio de Función Pública, son ya tres los ministros que han visto el desarrollo del próximo concierto de Muface, con la relevancia que tiene. Comenzó este proceso la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias.

A pesar de que España se encontraba en medio de la pandemia, Pedro Sánchez consideró que el exministro de Sanidad Salvador Illa era más necesario como candidato del PSOE a las elecciones catalanas. Este intercambio de cromos tuvo lugar el 27 de enero de 2021, y obligó a buscar un sustituto para Darias.

El elegido para sustituir a Darias fue el actual ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, cuyo equipo ha estado presente en la parte principal del proceso de desarrollo del concierto sanitario y también del plan estratégico 2021-2023.

Eso sí, desde Muface ven de manera positiva que la estructura de la mutualidad se engarce en el Ministerio de Hacienda. Es un aspecto que también comparte el sindicato de funcionarios CSIF, que apuntaba en un comunicado que "el paso de la competencia de Función Pública a la cartera de Hacienda, sin duda, nos ofrecerá una perspectiva económica para los importantes temas sobre los que debemos seguir trabajando en la tarea de reconstrucción del país: plan de recursos humanos, mejora de las condiciones laborales, regulación de la carrera profesional de nuestros servidores públicos y desde luego, el seguimiento del reciente acuerdo para reducir la temporalidad".

En estos momentos, Muface permite elegir a sus mutualistas entre cinco proveedores sanitarios: la Seguridad Social, Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Cantabria. En el anterior concierto, solicitó formar parte del mismo Nueva mutua sanitaria, pero no cumplía los requisitos establecidos por Muface. Habrá que esperar para ver cuántas aseguradoras acuden esta vez a la llamada del concierto de asistencia sanitaria.