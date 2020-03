El movimiento feminista llega al 8-M más dividido que nunca

Atrás quedó aquel 8-M que logró congregar a millones de mujeres de distinto signo político en las calles todo el mundo. En España, la politización del movimiento y la reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual no solo ha ensanchado las grietas entre partidos de izquierda, centro y derecha. También ha evidenciado la pugna interna abierta entre PSOE y Unidas Podemos y ha terminado por dividir más aún a las feministas.

La corrección del texto exprés del 'solo sí es sí' por parte del ministerio de Justicia ha desembocado en acusaciones entreveladas de "machismo" al ministro socialista Juan Carlos Campo y ha desatado una lluvia de enfrentamientos en las redes sociales entre defensoras y detractoras del texto.

El mensaje lanzado desde el Ministerio de Igualdad sobre que quieren "que el grito feminista 'Sola y borracha, quiero llegar a casa' se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros" tampoco ha servido para calmar los ánimos.

La falta de acuerdo en cuestiones como la prostitución, los vientres de alquiler o la identidad de género ya reinaba en anteriores ediciones, pero la premura con la que se ha aprobado el borrador de Irene Montero, ahora al frente del Ministerio de Igualdad, ha hecho que más de una activista ortodoxa se lleve las manos a la cabeza.

La histórica feminista Ana María Pérez del Campo ha sido una de las voces más críticas. Ensalzada en numerosas ocasiones por Unidas Podemos, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas ha afeado a Irene Montero el no haber contado con su participación en el anteproyecto.

Pérez del Campo, que participó en la redacción de la Ley del Divorcio y la Ley Contra la Violencia de Género del PSOE, denuncia que no ha tenido acceso al borrador de la nueva ministra de Igualdad y que este pone trabas al trabajo que el feminismo militante ha llevado a cabo durante décadas.

El Movimiento Feminista de Madrid también se ha sumado a las críticas al anteproyecto. En este caso por no haber tenido en cuenta, dicen, la prostitución ni la pornografía, que son para esta plataforma "las mayores expresiones de violencia sexual".

"Lo que no se entiende es que se haga una Ley de Libertad Sexual y no se mencione la pornografía y la prostitución", afea la presidenta del movimiento Victoria Sendón de León.

Polémica por la ley 'trans'

El sector del feminismo que aboga por la abolición de la prostitución también ha calificado de "disparate" la futura ley trans. "Lo que no es sujeto político del feminismo es la diversidad, porque esto se ha convertido en un cajón desastre en donde todo cabe, lo que no quiere decir que las mujeres no seamos solidarias con cualquier tipo de movimiento de liberación de las personas", considera Sendón.