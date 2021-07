"Andalucía va a recibir 2.400 millones de euros menos que en 2021. Así es muy difícil hacer un Presupuesto, así como atender a las necesidades que tenemos frente a la pandemia". Esta es una de las frases pronunciadas este viernes en Salamanca por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que resumen su "decepción" tras la Conferencia de presidentes autonómicos.

El barón del PP en Andalucía habló de "sucesión de monólogos" y cargó contra el "trato preferente" de Pedro Sánchez hacia comunidades como Cataluña y País Vasco. También criticó las llamadas "mesas bilaterales" que el gobernante andaluz anuncia que no consentirá, plenamente respaldado por su socio, Ciudadanos. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Moreno es el hecho concreto de que Sánchez cediera tres nuevos impuestos a Euskadi justo antes del cónclave salmantino: "Qué clase de progresismos es ese que practica este Gobierno, que le da más recursos a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres", lamentó el gobernante popular.

Fuentes del Gobierno que conforman PP y Cs en Andalucía, consultadas por Vozpópuli, insisten este sábado, el día después de una reunión que sirvió de poco para ellos, en la exigencia trasladada por Moreno de llevar a cabo un "fondo de transición de nivelación" que corrija los más de 10.800 millones de euros que, según los cálculos del presidente, ha perdido la comunidad con el actual modelo de financiación autonómica. Se trata, añaden, de un perjuicio causado desde 2009 a las comunidades "peor financiadas", como Andalucía, Valencia y Murcia. Las dos primeras, de hecho, ya han lanzado un frente común que se traducirá en una reunión prevista para septiembre entre Moreno y Puig.

Además, califican de "insolidario" que el Estado se reserve un 3,9% del déficit y obligue a las CCAA a bajarlo al 0,6%. "Es el mayor recorte a las comunidades de la historia, mayor que el de la crisis 2008", sostienen desde la administración autonómica fuentes oficiales.

El fiasco con el que Moreno Bonilla vuelve de Salamanca era de esperar, si se tiene en cuenta el modelo encorsetado de intervenciones diseñado por Moncloa que, según el propio presidente, se convirtió en una "sucesión de monólogos" donde no se permitió "el diálogo", lamentó.

"La primera conclusión de esta reunión es que ha servido para poco y la segunda es que las expectativas no se cumplen". Y es que Moreno dijo no querer "más promesas" y sí "recursos". En relación con los fondos de recuperación esperados –de la Unión Europea– expuso que "si no llegan, el Gobierno debería ir pensando en adelantarlos".

Desde Andalucía ven, con preocupación, que se estén creando "expectativas" sobre los fondos de recuperación "sin que haya una información clara" al respecto acerca de cómo será su reparto. Moreno mostró su malestar por el hecho de que Sánchez anunciara una nueva remesa de vacunas Pfizer para España, durante una rueda de prensa previa, y no ante los presidentes reunidos.

Coronavirus

En cuanto a la pandemia de covid-19, Moreno aboga por evitar "los triunfalismos", así como por reclamar más vacunas, algo en lo que ha venido insistiendo en las últimas semana su brazo derecho en el Gobierno andaluz de centroderecha, Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo bipartito.

Es evidente que Andalucía necesita más vacunas. La comunidad presume de "poner todas las que llegan", el cien por cien, que son hasta ahora más de diez millones de dosis. El 76% de la población diana tiene al menos una dosis. De ahí que Bendodo insistiera en que "si nos las mandan es posible poner un millón a la semana".

El Gobierno central "debe exigir a la Unión Europea" que tenga en cuenta el criterio de la población flotante, en reparto de vacunas y envíe más a España en verano por el turismo. "No para vacunar a turistas, sino para proteger más a nuestra población, que está más expuesta", trasladan desde la Consejería de Salud en un mensaje que, a su vez, lanzó Moreno en Salamanca ante Sánchez.

Para Andalucía el criterio de la incidencia acumulada es hoy "menos relevante que hace un año", porque con la misma tasa de contagios hay un tercio de las hospitalizaciones que hace unos meses: " Estamos tomando medidas muy drásticas y hay que ponderar bien los criterios", alegan después de los toques de queda decretados en ciudades como Marbella, cuya población hasta se triplica en verano.

Por último reclaman que "sigue siendo urgente" una reforma legal que "nos dé herramientas para decretar medidas". Para los gobernantes andaluces "resulta incomprensible que un año después sigamos así". La paradoja radica en que en Andalucía el TSJA tiene dos salas de lo contencioso administrativo que interpretan la normativa de forma muy dispar entre sí, ya sea en Sevilla o Granada, por lo que desde el Gobierno andaluz denuncian que en España exista una "ingobernabilidad" al respecto de las restricciones que deben aplicarse.