Un monumento franquista paraliza los presupuestos de un pueblo de Albacete

Los presupuestos de Villarrobledo (Albacete) están a un voto de ser aprobados. Con el PSOE gobernando en minoría, el voto de un solo concejal permitiría terminar la legislatura sin prorrogar las cuentas municipales. Sin embargo, Manuel Clemente, edil de Izquierda Unida, no lo está poniendo fácil.

Y es que Clemente quiere que el consistorio retire un monolito situado en el parque Joaquín Acacio dedicado a los "caídos por el glorioso movimiento nacional" para dar su aprobación a los presupuestos. El monumento recoge placas con nombres de golpistas y simbología fascista.

Por parte del PP, Valentín Bueno, presidente popular del pueblo, lanzó un órdago a finales de abril al alcalde socialista Alberto González: “El PP da un cheque en blanco para dar viabilidad al Presupuesto 2018 si el alcalde socialista no acepta los chantajes de la izquierda radical", afirmó el también senador.

Amenazas de muerte

Esta semana, al albor de la actualidad del tema, el programa Espejo Público entrevistó a Clemente y al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Bernardo Ortega. Minutos antes, según una denuncia presentada por el edil de IU ante la Guardia Civil, dos vecinos le amenazaron con dispararle con una escopeta en caso de que se llegase a quitar el monumento.

"Esto no lo vais a quitar. Yo me traigo una escopeta y me cargo a quien haga falta", era el primer comentario que escuchaba el concejal de IU, quien decidía no darle mayor importancia en un principio.

Sin embargo, ahí no quedaba la cosa, puesto que un segundo vecino se sumaba a la amenaza, señalando que él tenía un rifle, a lo que un tercero añadía "yo tengo uno muy bueno y lo veo desde la ventana".

37.000 firmas

Manuel Clemente no está solo en esta lucha. El colectivo ‘Memoria y Dignidad. Villarrobledo sin símbolos Franquistas’ registró en la corporación municipal 37.751 firmas recogidas a través de Change.org pidiendo que se cumpliese la Ley de Memoria Histórica.