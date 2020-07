La CUP se enzarza con Montilla: "Cuando las mafias llegan al poder, legislan a su favor"

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha aseverado este lunes que él no forma parte de ninguna mafia, tal y como le ha dicho el diputado de la CUP Carles Riera en el Parlament: "Eso es un insulto", ha dicho.

"Yo no formo parte de ninguna mafia. No, eso no, eso no, señor Riera. No sé quién forma parte de mafias, yo le puedo asegurar que no, y eso es un insulto", ha afirmado Montilla en su segunda intervención ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, ante la que ha comparecido para informar sobre su incorporación como consejero independiente a la gasística Enagás.

En su primera intervención, Riera ha tachado de "praxis mafiosa" la incorporación de Montilla a Enagás y ha afirmado que el expresident está "en un lugar de honor" de la "mafia del régimen del 78".

A lo que Montilla, visiblemente molesto, le ha contestado que él nunca le dirá "que forma parte de ningún grupo que tenga connotaciones criminales, nunca lo haría".

"En algunas de las cuestiones que ha dicho o está mal informado o miente, prefiero pensar lo primero", ha sostenido el expresidente de la Generalitat.

La praxis de este entramado responde a una praxis mafiosa", ha dicho Carles Riera

A lo que Riera, en un segundo turno de réplica, se ha reafirmado, al asegurar que "la praxis de este entramado responde a una praxis mafiosa".

Y ha añadido que "cuando las mafias llegan al poder, legislan a su favor".

Le instan a renunciar a su puesto

Riera, a su vez, ha emplazado a Montilla, del mismo modo que otros grupos, a que renuncie a su puesto como consejero independiente y que, si no está dispuesto a renunciar a su cargo en Enagás, renuncie a su condición de expresidente.

Montilla ha recordado que su comparecencia "es para informar, no para rendir cuentas de nada": "no estamos en una sesión de control".