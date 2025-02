Montero convoca a las autonomías para aprobar ya la condonación de la deuda de Cataluña pero no hablará de financiación

Pasadas las 15 horas de este viernes el Ministerio de Hacienda ha convocado oficialmente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne este miércoles a las comunidades autónomas con María Jesús Montero a partir de las 16 horas. En el orden del día, la condonación de 15.000 millones de la deuda para Cataluña que el Gobierno acordó con ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, pero no se hablará de financiación autonómica ni de la controvertida propuesta del Ministerio.

El punto 6 del orden del día es la "aprobación, en su caso, del Acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común".

El Gobierno ha planteado extender esta polémica medida al resto de CCAA, lo que además se interpreta como un intento de dividir a las comunidades en general y a las que gobierna el PP en particular.

El propio Sánchez anunció en la Conferencia de Presidente celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander que la condonación de la deuda sería el tema de este cónclave, pero Hacienda ha retrasado la convocatoria hasta la tarde de este viernes, a pesar de que el Congreso del PSOE andaluz en el que se va a coronar oficialmente a Montero candidata se celebra este fin de semana, y cuando se especulaba con que la convocatoria no llegaría hasta el domingo.

El Reglamento

El Reglamento del CPFF establece que los miembros del Consejo habrán de ser convocados por escrito para cada reunión, con una antelación mínima de 72 horas. La convocatoria deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y todos den su conformidad al examen de asuntos que no figuren en el mismo. También dice que deben convocarse dos al año como mínimo pero no siempre se respeta.

Hacienda ha intentado apagar esta semana otro frente con las CCAA, el de su controvertida propuesta de Hacienda sobre la reforma de la financiación autonómica a partir de sugerencias de las comunidades, en las que el Fisco habría tergiversado sus panteamientos para favorecer que quede fuera el criterio de despoblación en la población ajustada, según han denunciado algunas.

Este miércoles el Ministerio amagó con retirar la propuesta, y está a expensas de que las autonomías le envíen comentarios.