La 'guerra' entre Teresa Rodríguez e Irene Montero, en cuatro frases

La expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Podemos durante su embarazo ha desatado una guerra entre las distintas facciones de la formación morada en Andalucía.

Este conflicto ha desencadenado un rifirrafe en Twitter entre la diputada de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha tenido su origen en las declaraciones de esta última en un programa de radio valorando la decisión.

Estas son las frases más destacadas del 'guerra' entre las dos:

Irene Montero: “Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, y la política no para mientras estamos de permiso”. Teresa Rodríguez: "Pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no". Irene Montero: "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política". Teresa Rodríguez: "Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio"

En una entrevista en RNE, Irene Montero justificó que la exsecretaria general de Podemos Andalucía haya sido expulsada del grupo del Parlamento autonómico durante su baja por maternidad: “Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, y la política no para mientras estamos de permiso”.

Las políticas feministas y de igualdad también lo son de conciliación. Los cuidados son uno de los pilares de la sociedad. Desde el Gobierno nos hacemos corresponsables de los cuidados e invertiremos 200 millones de euros para ayudar a las familias en el cuidado de hijos e hijas. pic.twitter.com/lEN3KdF2cl — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 202

Teresa Rodríguez no dudó en contestar desde su cuenta personal de Twitter, confesando sentirse sorprendida con las palabras de Montero. "Pensaba que la 'sororidad' era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no", reprochó Rodríguez.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Después, Teresa Rodríguez se hizo eco de unas declaraciones de la dirigente de Podemos en donde sostenía que "la política no para en permiso maternal" tildando las palabras de Montero de "argumento de empresario".

Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad! pic.twitter.com/ZfBYOkBxV0 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

"Teresa, no te han despedido"

Tras este mensaje, la titular de la cartera de Igualdad recordó a Teresa Rodríguez que aún cobraba todo su salario de política.

Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas pic.twitter.com/RS1B0Ujnhw — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la expulsada del grupo parlamentario, que contestó: "No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio."